【スタバ新作レポ】カスタードホイップの濃厚さに驚き 韓国で毎年人気のビバレッジが日本初上陸 “まるでシュークリーム“ビバレッジ一足先に飲んできた
スターバックスが、韓国のスターバックスで毎年春に人気を集めてきたビバレッジに着想を得た新商品『シュークリーム フラペチーノ』と『シュークリーム ラテ』が13日から発売する。韓国で春の定番として親しまれてきた味わいを、日本向けにアレンジした日本初登場の商品だ。そんな新作ビバレッジを、編集部が一足先にメディア向け試飲会で体験してきた。
【写真】爽やかなオレンジ色の2層がかわいい！『シトラス＆ハニー ソルベ ティー』
今回のビバレッジは、韓国で人気のレシピをベースに、日本向けにミルクキャラメルソースを取り入れたのが特徴。ローストしたナッツのような香りを引き出しながら、よりシュークリームらしいコクと香ばしさを感じられる味わいに仕上げている。
まず『シュークリーム フラペチーノ』を一口飲むと、印象的なのがカスタードフレーバーホイップの存在感だ。バニラビーンズを使ったホイップはコクのある甘さで、カスタードクリームを思わせる味わい。思わず「これだけをたくさん食べたい」と感じてしまうほどの満足感がある。ボディはミルクとバニラ風味のミルクキャラメルソースをベースにしており、シュー生地を思わせるクランチの香ばしさと合わさることで、まさにシュークリームをそのままドリンクにしたような仕上がりだ。
一方、『シュークリーム ラテ』はホットで楽しむ1杯。フラペチーノとは異なり、エスプレッソのほろ苦さが加わることで味の印象が大きく変わる。カスタードを思わせるやさしい甘さの中に、コーヒーの苦味が溶け合い、全体として香ばしさがふわっと広がるバランスに。シュー生地風クランチの風味も重なり、甘さだけではない奥行きのある味わいを楽しめる。
また、同商品は好みに合わせたカスタマイズも楽しめる。『シュークリーム フラペチーノ』にチョコレートチップとチョコレートソースを追加すると、エクレアのようなデザート感のある味わいに変化。『シュークリーム ラテ』ではブロンドエスプレッソへの変更やショット追加により、軽やかな口当たりながらコーヒーの風味をより強く感じられる一杯になる。さらに両商品ともミルクをアーモンドミルクへ変更すると、ナッツの香ばしさが加わり、シュークリームにナッツを合わせたような味わいが楽しめる。
韓国で春の定番として親しまれてきた味を、日本ならではのアレンジで仕上げた今回のビバレッジ。デザート感のあるフラペチーノと、コーヒーの風味が際立つラテという2つの楽しみ方で、シュークリームの味わいを堪能できる。
さらに、同日には柑橘の爽やかさ広がる『シトラス＆ハニー ソルベ ティー』も登場する。
■商品概要
・『シュークリーム フラペチーノ』（Tallサイズのみ）
＜持ち帰り＞税込687円 ＜店内利用＞税込700円
※シュークリームをイメージした商品
・『シュークリーム ラテ』（ホット、Tallサイズのみ）
＜持ち帰り＞609円 ＜店内利用＞620円
※シュークリームをイメージした商品
・販売期間：2026年3月13日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
・取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
