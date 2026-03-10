引っ越し経験者500人に聞いた 「引っ越しで意外にお金がかかったもの」とは?
AlbaLinkは、「引っ越しで意外にお金がかかったものランキング」についてのアンケート調査結果を3月9日に発表した。同調査は2025年12月20日〜21日の期間、引っ越し経験がある500人を対象に、インターネットを用いて行われた。
引っ越しで意外にお金がかかったもの1位は「ゴミの処分費用」
引っ越しで意外にお金がかかったものを聞いたところ、1位は「ゴミの処分費用」(30.0％)だった。「家具の購入」(29.0％)が僅差で2位となっている。
「引っ越し費用といえば、引っ越し業者代」というイメージがあるためか、引っ越し業者代を「意外に高い」と感じた人は1割程度となっている。一方でゴミを捨てるのに意外とお金がかかることに驚いた人が多くなった。
