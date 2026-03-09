¡Ö¶äº²¡×ÎòÂå¼çÂê²Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ö¤Ä¤¤¤ÆÍè¤ì¤ë¥«¥¡¡ª¶äº²¼çÂê²Î254Ê¬ÂÑµ×¡×¤¬3·î14Æü19»þ¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤éÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ì¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¶õÃÎ±Ñ½©»á¤Ë¤è¤ëÅ·²¼ÌµÅ¨¤ÎÄË²÷¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ø¶äº²¡Ù¡£
2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿´°Á´¿·ºî±Ç²è¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é3½µÌÜ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ßÆÍÇË¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤Î¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù/·à¾ìÈÇ¡Ø¶äº²¡Ù¤ÎÎòÂå¼çÂê²Î¤ò½¸¤á¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤ÆÍè¤ì¤ë¥«¥¡¡ª¶äº²¼çÂê²Î254Ê¬ÂÑµ×¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
±Ç²è¸ø³«¤ò½Ë¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÏÎòÂå¼çÂê²ÎÁ´63¶Ê¤òÌÖÍå¡£¸½ºß¾å±ÇÃæ¤Î´°Á´¿·ºî±Ç²è¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¼çÂê²Î¡Ö»¸Á³¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·2006Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¼çÂê²Î¤Þ¤Ç¤òÁÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£ÁíºÆÀ¸»þ´Ö¤Ï¶ÃØ³¤ÎÌó254Ê¬¡Ê4»þ´Ö14Ê¬¡Ë¤È¥¢¥Ë¥á¶äº²¥·¥ê¡¼¥º20Ç¯¤Îµ°À×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ¶Âç·¿´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶äº²¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Öº²¡×¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë4»þ´Ö¶¯¡£ËÜ´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¸ø¼°X¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÅöÆü¤Ï¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶äº²¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¼Â¶·Åê¹Æ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¶äº²¼çÂê²ÎÂÑµ×¡×¡Ö#¶äº²¥ê¥¹¥Ñ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤äºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
¡ 3/14¡ÊÅÚ¡Ë19:00¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥ÈURL¤è¤ê
¡Ø¶äº² ÎòÂå¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°½¸¡Ù¤ÎºÆÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡ÊApple Music / Spotify / LINE MUSIC / AWA / YouTube Music / Amazon Music / KKBOX/Rakuten music¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÇºÆÀ¸¡Ë
¢¡Ö#¶äº²¼çÂê²ÎÂÑµ×¡×¡Ö#¶äº²¥ê¥¹¥Ñ¡×¤Ç´¶ÁÛ¤ò¥Ý¥¹¥È¡ª
¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
¡Ö¶äº²ÎòÂå¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°½¸ (GINTAMA Theme songs)¡×
https://filtrjapan.lnk.to/GINTAMA
¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¸ø¼°X
https://x.com/sonymusic_jpn
¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È³Ú¶Ê°ìÍ÷
SUPER BEAVER¡Ö»¸Á³¡×
SPYAIR ¡ÖÅ²¡ÁWadachi¡Á¡×
SPYAIR¡ÖI Wanna Be¡Ä¡×
CHiCO with HoneyWorks¡Ö¥Ò¥«¥ê¾ÚÌÀÏÀ¡×
DISH//¡Ö¾¡¼ê¤ËMY SOUL¡×
BURNOUT SYNDROMES¡Ö²Ö°ìÌè¡×
BLUE ENCOUNT¡ÖVS¡×
¤¢¤æ¤ß¤¯¤ê¤«¤Þ¤¡ÖÈ¿¹³À¼ÌÀ¡×
§ÁeaL¡Ö¥«¥²¥í¥¦¡×
RIZE¡ÖSILVER¡×
DOES¡ÖKNOW KNOW KNOW¡×
Swimy ¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤à¤¤¤Æ¡×
OKAMOTO¡ÇS¡ÖBeautiful Days¡×
THREE LIGHTS DOWN KINGS¡Ö¥°¥í¥ê¥¢¥¹¥Ç¥¤¥º¡×
CHiCO with HoneyWorks¡Ö¥×¥é¥¤¥É³×Ì¿¡×
Aqua Timez¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¡×
BLUE ENCOUNT¡ÖDAY¡ßDAY¡×
¤Í¤´¤È¡ÖDESTINY¡×
SPYAIR¡Ö¸½¾õ¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×
CHiCO with HoneyWorks¡Öº£Æü¤â¥µ¥¯¥éÉñ¤¦¶Ç¤Ë¡×
XY¡ÖWe Gotta Fight¡×
FLiP¡Ö¥«¡¼¥È¥Ë¥¢¥´¡×
¥Ô¥³¡Öºù²»¡×
·ª»³ÀéÌÀ¡Ö²ÄÇ½À¥¬¡¼¥ë¡×
AZU¡ÖIN MY LIFE¡×
SPYAIR¡Ö¥µ¥¯¥é¥ß¥Ä¥Ä¥¡×
PAGE¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Ú¥¯¥È¡×
AMOYAMO¡ÖLET¡ÇS GO OUT¡×
MONOBRIGHT¡Ö¥à¡¼¥ó¥¦¥©¡¼¥¯¡×
FLiP¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×
Good Coming¡ÖÃç´Ö¡×
ecosystem¡Ö¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×
¹õÇ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ö¥¢¥Ê¥°¥é¡×
serial TV drama¡ÖÅí¸»¶¿¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×
Prague¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¡×
SPYAIR¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥Ï¡¼¥È(Some Like It Hot!!)¡×
DOES¡Ö¥Ð¥¯¥Á¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¡×
°æ¾å ¥¸¥ç¡¼¡ÖÉ÷¤Î¤´¤È¤¯¡×
Vijandeux¡ÖWAVE¡×
Prague¡ÖLight Infection¡×
Qwai¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¶õ¡×
ONE¡ùDRAFT¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥Ç¥¤¥º¡×
Base Ball Bear¡ÖStairway Generation¡×
¹â¶¶Æ·¡ßBEAT CRUSADERS¡Ö¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¥Ë¡¼¡×
PENGIN¡ÖÄ«ANSWER¡×
monobright¡Ö¥¢¥Ê¥¿MAGIC¡×
¥·¥®¡Öµ±¤¤¤¿¡×
¥´¡¼¥¹¥È¥Î¡¼¥È¡ÖI¡¢°¦¡¢²ñ¤¤¡×
DOES¡ÖÆÞÅ·¡×
¥×¥ê¥ó¥°¥ß¥ó¡ÖThis world is yours¡×
POSSIBILITY¡Ösanagi¡×
Hearts Grow¡Ö¤«¤µ¤Ê¤ë±Æ¡×
THE RODEO CARBURETTOR¡ÖSpeed of flow¡×
KELUN¡ÖSIGNAL¡×
redballoon¡Ö¶ä¿§¤Î¶õ¡×
¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¡Ö´ñÀ×¡×
DOES¡Ö½¤Íå¡×
YO-KING¡Ö±ó¤¤Æ÷¤¤¡×
¹â¶¶Æ·¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥é¥¤¥ó¡×
redballoon¡ÖÀã¤Î¥Ä¥Ð¥µ¡×
Tommy heavenly6¡ÖPray¡×
amplified¡ÖMR.RAINDROP¡×
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥À¥à¡ÖÉ÷Á¥¥¬¥à¡×
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥´¥ê¥é¡¡¶õÃÎ±Ñ½©
´ÆÆÄ¡¡°ÂÆ£¾°Ìé
´Æ½¤¡¡Æ£ÅÄÍÛ°ì
µÓËÜ¡¡´ßËÜ Âî
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ºäÅÄ¶ä»þ Ìò/ ¿ùÅÄÃÒÏÂ
»ÖÂ¼¿·È¬ Ìò/ ºä¸ýÂç½õ
¿À³Ú Ìò/ Å£µÜÍý·Ã
·î±Ó Ìò/ ¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò
À²ÂÀ Ìò/ »°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò
ÆüÎØ Ìò/ °æ¾å´îµ×»Ò
Ë±Àç Ìò/ ¶ä²ÏËü¾æ
¿À°Ò Ìò/ ÆüÌî Áï
°¤ÉúÅÆ Ìò/ ÂçÄÍË§Ãé
±î³Ò Ìò/ »³¸ý¾¡Ê¿
·Ë¾®ÂÀÏº Ìò/ ÀÐÅÄ ¾´
¶áÆ£·® Ìò/ ÀéÍÕ¿ÊÊâ
ÅÚÊý½½»ÍÏº Ìò/ Ãæ°æÏÂºÈ
²ÅÄÁí¸ç Ìò/ ÎëÂ¼·ò°ì
»³ºêÂà Ìò/ ÂÀÅÄÅ¯¼£
ÇÛµë¡§¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¡¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
©¶õÃÎ±Ñ½©¡¿·à¾ìÈÇ¶äº²À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://shin-gintamamovie.jp
¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://anime-gintama.com/