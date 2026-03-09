三菱鉛筆は、鮮やかに発色するゲルインクボールペン「uni-ball one（ユニボール ワン）」より、かわいらしいフォルムでマルチに使える3色ボールペンの「ユニボール ワン 3」と、「ユニボール ワン 3」（ギフトver.）を2026年3月18日（水）に発売します。実売価格は通常版が1430円、ギフトver.が1980円（いずれも税込）。

「ユニボール ワン 3」＆「ユニボール ワン 3」（ギフトver.）

記事のポイント 丸みのある短寸軸がキュートな印象の3色ボールペン。ビジネスシーンでも使えそうな落ち着いたカラーに加え、特別仕様のギフトver.も用意されます。

本製品は、ユニボール ワンシリーズ初となる3色ボールペン。黒、赤、青のスタンダードな3色を搭載し、シンプルでストレートな回転繰り出し式を採用。シリーズの特徴であるスタイリッシュなオープンワイヤークリップも搭載しています。

丸みを帯びた短寸軸と重心を最適化する「スタビライザー機構」を採用しており、安定した筆記を実現しています。

カラーは、ボール径0.38mmがグラスグリーン、シュガーブラウン、ボール径0.5mmがシャツブルー、ブリックレッドの各2色。

また、ギフトにも最適なパッケージ仕様のランプホワイト（0.38mm）とレコードブラック（0.5mm）も用意。クリップおよびカラー表示のリング・口金を、ランプホワイトはシャンパンゴールドに、レコードブラックはブラックとガンメタリックに塗装するなど、ギフトver.専用の特別仕様となっています。

三菱鉛筆 「ユニボール ワン 3」 発売日：2026年3月18日 実売価格：通常版／1430円、ギフトver.／1980円（いずれも税込）

