三菱鉛筆「ユニボール ワン」初の3色ボールペン登場！ 特別仕様のギフトver.も
三菱鉛筆は、鮮やかに発色するゲルインクボールペン「uni-ball one（ユニボール ワン）」より、かわいらしいフォルムでマルチに使える3色ボールペンの「ユニボール ワン 3」と、「ユニボール ワン 3」（ギフトver.）を2026年3月18日（水）に発売します。実売価格は通常版が1430円、ギフトver.が1980円（いずれも税込）。
記事のポイント
丸みのある短寸軸がキュートな印象の3色ボールペン。ビジネスシーンでも使えそうな落ち着いたカラーに加え、特別仕様のギフトver.も用意されます。
本製品は、ユニボール ワンシリーズ初となる3色ボールペン。黒、赤、青のスタンダードな3色を搭載し、シンプルでストレートな回転繰り出し式を採用。シリーズの特徴であるスタイリッシュなオープンワイヤークリップも搭載しています。
丸みを帯びた短寸軸と重心を最適化する「スタビライザー機構」を採用しており、安定した筆記を実現しています。
カラーは、ボール径0.38mmがグラスグリーン、シュガーブラウン、ボール径0.5mmがシャツブルー、ブリックレッドの各2色。
また、ギフトにも最適なパッケージ仕様のランプホワイト（0.38mm）とレコードブラック（0.5mm）も用意。クリップおよびカラー表示のリング・口金を、ランプホワイトはシャンパンゴールドに、レコードブラックはブラックとガンメタリックに塗装するなど、ギフトver.専用の特別仕様となっています。
三菱鉛筆
「ユニボール ワン 3」
発売日：2026年3月18日
実売価格：通常版／1430円、ギフトver.／1980円（いずれも税込）
