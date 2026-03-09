俳優の村田充（48）が8日、自身のXを更新。複雑な心境を吐露した。

8日夜「シンプルにはらわた煮えくり返っているけれど、舞台の台本が届いたので没頭できています」とポスト。その数分後に「リーディンググラス(老眼鏡)を新調したのでとても調子が良い男(48)」とつづっていた。

このポストに対し「その怒りをエネルギーに変えて、舞台でさらに輝きそうですね。応援しています！」「村田さんにとって安寧な日々が過ごせる日が早くきますように願っております」「怒りを鎮めるには、何か別のことに完全に没頭することが一番の方法です。脚本に没頭することで、気分が少し明るくなるかもしれません」など多数の返信があった。

村田は21年に35歳で亡くなった女優神田沙也加さんの元夫。17年4月に沙也加さんとの結婚を発表したが、19年12月に離婚を発表している。

今回、当該投稿に対し具体的な記述はなかったが、村田の離婚後に神田さんと交際していた元俳優の前山剛久さん（35）が当時の交際について語っていた。現在は六本木のメンズラウンジ「CENTURY TOKYO」のキャストに転身し、同店のYUKIYA氏のYouTubeチャンネル「YUKIYA TV」に7日までに出演し、言及した。

前山さんは交際期間は「2カ月ぐらい」と率直に説明。「出たのは『元カノとLINEしてる』というのと、『暴言吐いた』というのが、2つが出ました」と、神田さんとの交際をめぐり、一部で報じられた内容について振り返った。

「これ言っていいのかな…めっちゃ素直に話しますね」と少しためらいながらも「そもそも、僕はずっと、その元カノと付き合ってて、向こうから、Kさんから言われて、僕1回、お断りして。『難しいです』みたいな。でも、その時すごく仕事で悩んでいる時で、自分もこれから結果出していくためには、今の彼女とお別れして、この子（Kさん）の方がいいかな、って思って、ちゃんと話つけて、向こう（Kさん）に行った、という形だったんですよ」と、神田さんを「Kさん」と呼び、それまでに交際していた別の「元カノ」にも触れながら経緯を明かした。

神田さんが亡くなった際の心境については「悲しかったですよ。もっと話してくれたらよかった」と回想し、「本気に、お別れを告げた元カノもそうだし、Kさんも、真剣に恋愛した結果だから」と補足。SNSなどで厳しい声を向けられたことについては「世間の人に言われて、確かに落ち込むこともあるけど、僕の意見としては『しょうがないじゃん…』みたいな。ちゃんと恋愛したから、そこに行き着いちゃって、結果がそれになっただけで、僕は本当に真剣だった」と語った。

神田さんの訃報の際についても再度触れ「亡くなった時に一番ショックだったのは、『もっと話してくれよ…』みたいな。『いなくなっちゃったから話せないな』っていうのが、めっちゃつらかったです」と当時の心境を吐露。「その後、いろいろあってたたかれてたんですけど、正直、正直その時の自分の意見は『知らないのにたたいてもしゃーなくない？』。世間に対してずっと思っていたから、いまだにそう思ってますし、たたかれても気にしてない、と言ったらあれだけど、自分の中にウソはないから。だから、NGなくしゃべれます、って言ってます」と語っていた。

当該動画はその後、非公開となった。