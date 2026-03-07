ガールズカルチャーマガジン「BEEEEM」vol.2の白Tシャツ特化型グラビア企画に登場した黒田かほさん（テラテラ）と苗加結菜さん（月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか...）の未公開カットが解禁されました。



同誌の目玉企画「白T×グラビア偏愛主義」には、二人のほか、西緒りりさん、星乃ななみさん、緒方日菜さん、川澄ななえさんさんが登場。白いTシャツをまとい、女性の美しさを引き立てるグラビアとポージングを披露しています。苗加さんは、薄地のクロップド丈の白Tシャツに爽やかなブルーのショートパンツを合わせ、手入れの行き届いた白い柔肌をのぞかせています。ショートパンツと同色のビキニもさりげなく見せつつ、色っぽい表情を披露しました。



苗加さんは「私は自分のウエストがけっこう綺麗だと思っているので、いいくびれを見せることができるように腰を捻ったりして、S字を意識しています。脚もけっこう自信のあるパーツなので、存分に強調したポーズで撮影してもらいました」とコメント。現役レースクイーンとしても活躍する中で、自身のストロングポイントも明かしました。



今回が初の水着グラビア挑戦となる黒田さんは、知的な雰囲気とナチュラルな色気を感じさせる眼鏡をアクセントに、白Tシャツと白ビキニショーツの組み合わせ。挑発的な装いと表情で美しさとキュートさを表現しつつ、モコモコの耳当てとソックスもワンポイントとして取り入れました。ぷりっとしたヒップは、同グラビアの見どころです。



黒田さんは「ずっと挑戦してみたかったことなので緊張していましたが、とても楽しかったです。スタッフさんがくびれが素敵と言ってくださったので、くびれが見えるようねじりのポーズをたくさんしました」と撮影を振り返りました。



「BEEEEM」vol.2は1月17日発売。A4カラー116ページで価格は2200円。



【苗加結菜さんプロフィル】

2001年、北海道生まれ。アイドルグループ「月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか…」のメンバーとして活動。 可愛い女の子を見るのが好きで、グラビアへの関心も高い。最新情報は公式X（＠naeka_yuuna）やインスタ（＠naeka_yuuna）、TikTok（＠naeka_yuuna）