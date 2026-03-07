[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節](メルスタ)

※16:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 3 キム・テヒョン

DF 16 溝口修平

DF 22 濃野公人

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 10 柴崎岳

MF 71 荒木遼太郎

MF 77 チャヴリッチ

FW 9 レオ・セアラ

FW 40 鈴木優磨

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 5 関川郁万

DF 7 小川諒也

DF 32 松本遥翔

MF 14 樋口雄太

MF 24 林晴己

FW 11 田川亨介

FW 17 エウベル

FW 34 徳田誉

監督

鬼木達

[東京ヴェルディ]

先発

GK 1 マテウス

DF 5 井上竜太

DF 6 宮原和也

DF 15 鈴木海音

MF 10 森田晃樹

MF 16 平川怜

MF 23 深澤大輝

MF 24 仲山獅恩

MF 27 白井亮丞

MF 40 新井悠太

FW 9 染野唯月

控え

GK 21 長沢祐弥

DF 22 内田陽介

DF 29 佐古真礼

DF 55 吉田泰授

MF 8 齋藤功佑

MF 28 山本丈偉

MF 30 川村楽人

FW 11 山見大登

FW 13 山田剛綺

監督

城福浩