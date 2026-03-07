鹿島vs東京V スタメン発表
[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節](メルスタ)
※16:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 16 溝口修平
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 71 荒木遼太郎
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 5 関川郁万
DF 7 小川諒也
DF 32 松本遥翔
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
FW 11 田川亨介
FW 17 エウベル
FW 34 徳田誉
監督
鬼木達
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
MF 24 仲山獅恩
MF 27 白井亮丞
MF 40 新井悠太
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 22 内田陽介
DF 29 佐古真礼
DF 55 吉田泰授
MF 8 齋藤功佑
MF 28 山本丈偉
MF 30 川村楽人
FW 11 山見大登
FW 13 山田剛綺
監督
城福浩
