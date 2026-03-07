スズキの新型四駆SUV！

スズキのイタリア法人は2026年2月8日、新世代プラグインハイブリッドシステムを搭載する新型SUV「アクロス プラグイン」を発表しました。

アクロス プラグインは、トヨタ「RAV4」のプラグインハイブリッド車（PHEV）のOEM（相手先ブランドによる生産）車です。

【画像】超カッコいい！ これトヨタ「RAV4」サイズのスズキ新型「SUV」です！ 画像で見る！（40枚）

初代は2020年に欧州専売モデルとしてデビューしました。イタリアでは、スズキのフラッグシップモデルとして展開されます。今回発表された新型は2代目にあたります。

日本で展開されている新型RAV4のスタイルは、大きく分けて「Z」「アドベンチャー」「GR SPORT」の3タイプがあり、PHEVにはZとGR SPORTが設定されています。

一方、イタリアのアクロス プラグインは、アドベンチャーのスタイルが採用されます。ノーズピークを高くした大型アーチモールなどにより、タフでラギッドな個性が強調されています。

リヤは、左右コンビネーションランプ間のガーニッシュにスズキのロゴマークを配置し、ブランドアイデンティティを明確にしています。

インテリアはブラックを基調とし、インパネ中央上段に12.9インチ ディスプレイオーディオを、ウインドシールドガラスに運転情報を投影するカラーヘッドアップディスプレイを標準装備します。

「All Grip E-Fourシステム」と名付けられたパワートレインは、新型RAV4 PHEVと基本的に同じです。2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンに世界トップレベルのエネルギー効率を実現した新世代プラグインハイブリッドシステムを組み合わせています。

駆動方式は、前後輪軸にeAxle（イーアクスル＝モーター、トランスアクスル、インバーターを一体化した駆動システム）を搭載した4WDです。

ボディサイズは全長4600mm×全幅1855mm×全高1685mm、ホイールベース2690mmで、もちろんトヨタRAV4と同様。ボディカラーはホワイト、ブラック、グレー、グリーンの全4色。価格および発売時期は現時点で未定です。