“スポーツカー”の理想形

数あるコンセプトカーのなかでも、発表から時間が経ってなお語られ続けるモデルがあります。ホンダが2017年に発表した「スポーツEVコンセプト（Honda Sports EV Concept）」も、その代表例です。

世界初公開は2017年10月の「第45回 東京モーターショー2017」。ホンダブースの主役として登場したこの一台は、EV（電気自動車）専用プラットフォームとAI技術を組み合わせ、「操る喜び」の新しい形を提案しました。

電動化が進む時代にあっても、ホンダの「スポーツマインド」は変わらないというメッセージを込め、次世代のライトウェイトスポーツとして提示されたモデルです。

特に注目を集めたのが、そのデザインでした。

往年の「S600」や「S800」を思わせる丸目2灯ヘッドライト、ロングノーズのシルエット、そしてロー＆ワイドなスタンス。ファストバック形状と組み合わせることで、クラシカルでありながら未来的な印象を両立しています。

リアには四角いテールランプを配置。ルーフからリアウインドウにかけては一枚ガラスを採用し、滑らかな造形美を際立たせました。

インテリアは横長ディスプレイを中心に構成され、シンプルで先進的なコックピットを表現。EV専用プラットフォームを活かした低重心レイアウトが想定されていました。

ボディサイズや詳細スペックは公表されていませんが、「扱いやすいコンパクトなボディ」と説明があり、軽快な走りをイメージさせます。

駆動方式は正式発表されていないものの、プロポーションから後輪駆動ではないかと推測する声もありました。

さらに、AI技術「Honda Automated Network Assistant（HANA）」を搭載。ドライバーとのコミュニケーションを深める次世代技術も示唆されました。

このスポーツEVについてSNSでは、「スタイリッシュでカッコいい」「今見ても全然古くない」とデザインを高く評価する声が多く見られます。

また、「300万円以下なら絶対ヒットする」「このサイズ感がちょうどいい」と、価格やコンセプトに期待するコメントも。

さらに、「EVスポーツって夢がある」「実際に乗ってみたい」という声も寄せられています。

発表から約9年が経った現在でも色あせない存在感を放つスポーツEV。ホンダが再びこの系譜を復活させる日を、待ち望むファンは少なくないようです。