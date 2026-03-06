「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）

２４年プレミア１２王者の台湾はＷＢＣ連覇を狙う日本に７回コールドで敗れ、開幕２連敗。１次リーグ突破に黄信号が灯った。

台湾の曽豪駒監督は先制の満塁弾を放った大谷翔平に「最高の打者であり、脅威はひと言では語り尽くせない。リーダーシップを備えた選手」と脱帽した。それでも「しかし、うちの選手は逃げも隠れもせず、正面から堂々と戦いに挑んだ。次のチャンスがもしあれば反撃したい。大谷から逃げることだけはしない」と選手たちを誇ったｌ。

投手陣は１３失点、打線もわずか１安打にとどまる完敗だった。痛恨の２連敗で崖っぷちに「今日の負けは重苦しい。選手は全力を尽くした。今大会は打撃が本調子ではない。色々手は尽くしているが」とうつむいた。

試合中、涙していた場面を問われると、「監督としてこのような姿をお見せることは望むことではない。チームがどんな状況でも監督としては最前線に立ち、このような失敗、大敗においても、私がその責任を背負わなければいけない。選手は全力を尽くした。選手を責めないでほしい。すべての責任は私にある」と、責任をかぶった。