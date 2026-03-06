“3刀流美女”宮原華音、30歳誕生日に念願の初写真集「今の私のすべて。そしてこれからの覚悟」
俳優・モデル・格闘家の3刀流で活動する宮原華音の1st写真集『K.O〜kanon origin〜』が、4月8日に発売される。自身の30歳の誕生日にあわせたリリースで、芸歴15年目の節目に実現した念願の写真集となる。
【動画インタビュー】『仮面ライダーガッチャード』クロトー役・宮原華音の素顔に迫る！
宮原はこれまで「紙で写真集を出すこと」を目標に掲げてきた。本作のタイトルは、自身のキャリアの転機となったプロ格闘家デビュー戦を彷彿とさせるもの。これまでの感謝と今後への覚悟を込め、「最初で最後のつもりで撮影に臨んだ」という思い入れの強い一冊となっている。
撮影では衣装やロケーションにも細部までこだわり、宮原の多面的な魅力を収録。これまであまり公開してこなかった愛犬2頭との写真も掲載され、自然体の表情も切り取られている。
宮原は「ずっと夢だった写真集を、4月8日、30歳の誕生日という大切な日に皆様にお届けできること、本当に幸せです。今の私のすべて。そしてこれからの覚悟。“原点”というタイトルに込めた想いを、ぜひ受け取ってほしいです」とコメントした。
発売を記念し、4月11日に東京・ブックファースト新宿店でイベントを開催。参加券は販売中。
宮原は1996年4月8日生まれ、東京都出身。2011年に三愛水着イメージガールとしてデビュー。『仮面ライダーアマゾンズ』や『仮面ライダーガッチャード』、『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』などに出演し、空手を生かしたアクションでも注目を集めている。立ち技格闘技『RISE』のラウンドガールを務め、実際にリングで戦ってKO勝利も収めた。
