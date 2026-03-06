【ライス小無料・海苔&スープ増量・ラーメン特別価格】壱角家が「壱角家の日」と「家系めし祭」を同時開催

ラーメンチェーン「壱角家」は、毎月11日に実施している恒例イベント「壱角家の日」を今月も開催する。なお、現在、ライス小が一杯無料になる「12周年家系めし祭」を開催中のため、今回の「壱角家の日」は「12周年家系めし祭」との同時開催となる。

【商品画像】壱角家の家系ラーメンと家系めし

屋号である壱角家の「1」と「11」をかけた語呂合わせから誕生した「壱角家の日」。毎回、家系ラーメンを特別価格で販売するとあって、利用客からは人気の企画だ。

「12周年家系めし祭」は、麺類を注文した利用客を対象に、ライス小が無料、ライス中・大が半額になる特別イベント。海苔も2枚増量（スープも増量）となるため、家系ラーメンのスープをすった海苔をライスに巻いて食べる「家系めし」を堪能できる。

壱角家は、小麦の香りが特徴の中太麺に、濃厚な豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しているラーメンチェーン。現在、日本全国で100店舗以上展開している。

〈壱角家の日の概要〉

●開催日

毎月11日

※横浜道・品川家・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家においても同時開催

●特別販売価格

家系ラーメン（並） 税込760円

※「壱角家の日」を開催しているすべての店舗統一の価格

※一部メニューを除き、家系ラーメンの大盛りや、トッピング付きラーメンも同様に特別価格で提供する

●対象外店舗

品川港南口店、神宮球場店、新宿歌舞伎一番街店、新宿歌舞伎町店、下北沢店、渋谷センター街店、学芸大学店、駒込店、東久留米店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、春日部店、有楽町店、成田空港店、アリオ柏店、流山店、浦安店、宇多津店、五反田店

〈12周年家系めし祭の概要〉

壱角家で麺類注文の利用者を対象に、2026年3月1日(日)〜12日(木)限定で「究極家系めし」を安く楽しめるキャンペーン。

●内容

・ライス(小：税込100円)を無料で1杯提供 ※麺類注文の利用者に限る

・ライス(中：税込160円、大：税込220円)を半額で1杯提供 ※麺類注文の利用者に限る

・家系ラーメンメニューの国産海苔を2枚増量（スープも増量）

※店内飲食の利用者が対象

●対象外店舗

成田空港店、神宮球場店、駒込店、下北沢店、学芸大学店、葛西店、東久留米店、浦安店、流山店、松戸店、東神奈川店、瀬谷店、京急鶴見店、春日部店、藤岡店、小山雨ヶ谷店、裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、宇多津店