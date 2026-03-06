レクサスなのに「軽自動車サイズ」のコンセプトカー！

2015年3月にスイスで開催された「ジュネーブモーターショー2015」。そこで出展されたレクサスブランド初のコンパクトクラスコンセプトカー「LF-SA」に注目が集まりました。

LF-SAはレクサスのコンパクトクロスオーバーSUV「UX」よりもサイズは小さく、ほぼ軽自動車と同じサイズといえるサイズ感です。

【画像】カッコいい！ これが軽自動車並みの「小さいレクサス」です！

企画から制作まで、フランスのニースに拠点を置く「Toyota Europe Design Development（通称：EDスクエア）が一貫して担当。

レクサスでは類を見ない2＋2シーターのコンパクトカーですが、ブランドならではのラグジュアリー感を忘れることなく開発されました。

LF-SAのネーミングは、Lexus Future Small Adventurer（未来の小さな冒険者）を意味します。「未来の生活スタイルにおいても運転の歓びを追求する精神」が車名に込められました。

ボディサイズは、全長3450mm×全幅1700mm×全高1430mmと非常にコンパクト。ほぼ軽自動車と同じ短めの全長です。初見ではレクサスブランドのクルマとは思えないのではないでしょうか。

エッジの利いたデザインが特徴的なエクステリアは、角度によっても見え方が異なります。フロントエンブレムを中心とする放射パターンのスピンドルグリルは、立体的にフロントフェンダーへと続き、ボディの踏ん張り感を強調。

リヤホイールアーチ上の大胆な削り出しもダイナミックで、SUVらしい力強いデザインへと仕上げられています。

コンパクトなボディサイズながらも、レクサスブランドならではの上質で力強い存在感は健在です。

室内はコンパクトにまとめられており、大きなカーブを描くダッシュボードが未来的な印象を与えます。また、メーターパネルは“将来のインフォテイメント”を想定し、ホログラムタイプのデジタル表示とワイドヘッドアップディスプレイが導入されました。

コンパクトな車内は決して狭くはなく、ゆとりを感じさせる設計です。助手席はスライドができ、後席への乗降性も考慮されています。

限られた室内空間を有効に使い、フロントシートだけでなくリヤシート乗車時も快適に過ごせるバランスの良い配置。LF-SAのインテリアは、レクサスのフラッグシップセダン「LS」と比べても遜色のない設定といえるでしょう。

市販化からヒットまでの道筋が見えたかのようなLF-SAでしたが、コンセプトカー公開から10年以上が経過した現在でも、一般発売の発表はされていません

その一方で、2023年12月には新しいエントリーモデル「LBX」がリリースされています。LBXのようなコンパクトカーがレクサスブランドでも一般的になれば、いつしかLF-SAの後継車も発表されるのではないでしょうか。

コンパクトながらもラグジュアリー感のある新世代のクルマたち。そんな魅力的なクルマが発表されることを期待したいところです。