震災で浮き彫りになった避難所の“沈黙”を「フェムテック防災」で変える　「テレ東フェムテック委員会」　3月8日（日）16時放送

【3月8日・国際女性デー】

バービー、えなこ、山口もえが女性の健康をアップデートする最新6トピックスを徹底解剖！

生成AIで解剖する“ホルモンの正体”と、現代女性に今本当に必要な備えとは

株式会社テレビ東京（本社：東京都港区）は、2026年3月8日の国際女性デーに合わせ、女性の健康課題をテクノロジーで解決する「フェムテック」をテーマにした特別番組「テレ東フェムテック委員会2026」を放送します。

MCに、自身も妊娠・出産を経験し、この分野に深い関心を寄せるバービーを迎え、人気コスプレイヤーのえなこ、タレントの山口もえ、そして産婦人科医の稲葉可奈子先生と共に、いま知っておくべき最新事情を深掘りします。

■ 注目トピックス：今、私たちが「フェムテック」に目を向けるべき理由

単なるアイテム紹介に留まらない、2026年の最前線を6つの切り口で紹介します。

1.「すべては女性ホルモンのせい⁉」というけど、そもそも、その”ホルモンって一体⁉”

生成AIミニドラマで知る“ホルモンの真実”

「イライラや体調不良を、自分のせいだと思っていませんか？」 番組では、目に見えない「女性ホルモンのリズム」を最新の生成AIミニドラマで可視化 。 産婦人科医・稲葉可奈子先生が「ホルモンバランスが整っている＝体調が良い、とは限らない」という盲点を解説し、不調を我慢させないための「自分説明書」を提案します。 「ホルモンに振り回されているかもしれないチェックリスト」は、全世代必見の内容です 。

2.新概念「フェムテック防災」を提唱！

能登半島地震の避難現場で起きたのは、生理用品の不足だけではありません。 「自分の肌に合うものがない」「配布担当が男性で、もらいづらい」「周りの目が気になって替えられない」……。 こうした「心理的・身体的ハードル」を解決するため、番組では災害時でも自分らしくあるための、新しい防災の形「フェムテック防災」を提唱！ そして、大王製紙の取り組みを取材。自分専用の備えを日常化する「ローリングストック型防災」とは？

3.大手メーカーが本気で参入！パナソニック＆資生堂の挑戦

美容家電の雄・パナソニックが睡眠と温度から体調を予測する「リズモ」で参入。 さらに資生堂が挑む、更年期の最新肌研究など、日本を代表する企業の「本気」を潜入取材！

4.ピルってどうなの？「街のリアルな疑問」を医師が解決

「生理を止めても大丈夫？」「10代から飲んでいい？」など、オンライン診療の普及で身近になったからこそ知りたいピルのメリット・デメリットを徹底討論。

≪出演者コメント≫

■バービー

世代の違う3人がただただお茶を飲みながら話しているようなスタジオでした。VTRなどは最新情報ばかりでみんなで驚いてとても楽しい収録でした！

■山口もえ

女性の体は繊細で複雑で謎に満ちていると思っていました。女性ホルモンによる気分の浮き沈み。止めようもない食欲。頭痛やイライラ…等。それらの不調があっても仕方がないと我慢しておりました。多くの女性もそうだと思います。しかし!! この番組を通してフェムテックを学び技術の高さに驚きました。例えば女性ホルモンに振り回されない薬が開発されていたり、月経管理アプリでその日の過ごし方のアドバイスをしてくれたり。女性が快適に生きられるように日本のみならず世界中で色々なものが開発されていることにも驚きました。またフェムテック防災はたくさんの方々に広めなくてはならないと思いました。番組を通して防災グッズを見直すきっかけになってくれたら嬉しいです。フェムテックを通して女性が快適に生きる術を教えてくれる番組です。女性だけでなく女性の気持ちを知りたい方にも是非観て頂きたいです。

■えなこ

自分の身体なのに、まだ知らないことばかりで勉強になりました。番組で出てたイベント、みんな知ってたかな…？(もっと早く知りたかった！)

≪スタッフコメント≫

■工藤里紗（テレビ東京チーフ・プロデューサー）

中学校の時に経験した阪神淡路大震災。妊娠中に経験した東日本大震災。大事！と分かりつつも、ついつい先伸ばしになる「防災対策」。防災そのものを大きく変えることはなかなか難しくても、この番組だから、意識を広げ、企業自治体と組んで起こしていけるムーブベントがあるのでは？と考え「フェムテック防災」を提唱する！にしました。番組はあくまできっかけ。ぜひこの防災の輪を広げたく仲間を募集します！

ほかにも「ピルの疑問」や「ホルモンの調子が～」とかよく聞くけど、そもそも「ホルモン」って何？という疑問にド直球で向き合います。かわいい⁉ ホルモンキャラクターも作ったのでぜひライトにわいわいお楽しみください！

≪番組概要≫

【タイトル】「テレ東フェムテック委員会」

【放送日時】2026年3月8 日（日）16:00～17:15

【放送局】テレビ東京

【配信】テレ東公式YouTubeチャンネルにて配信

https://www.youtube.com/@TVTOKYO

【出演者】バービー、山口もえ、えなこ、稲葉可奈子（産婦人科専門医・医学博士）

【公式Instagram】@femtech_tx https://www.instagram.com/femtech_tx

「国際女性デー」キャンペーン2026 “#私らしく”について

国連が定める「国際女性デー」（3月8日）にあわせて、テレビ東京ほか、民放各局とNHKが連携し、3月の1カ月間、女性の生き方や健康について考える情報を集中して発信するキャンペーン「＃私らしく」を展開しています。「テレ東フェムテック委員会」はこのキャンペーンに賛同しています。