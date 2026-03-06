MEGUMIの「10年乗り続けた愛車」とは

タレントや女優、実業家として多角的に活動し、美容分野でも独自の発信やプロデュースで存在感を放つMEGUMIさん。最近ではお笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまさん（高は「はしごだか」）との真剣交際が報じられ、改めて注目が集まりました。

そんなMEGUMIさんが、かつて自身のSNSでこだわりの愛車を公開し、ファンの間で反響を呼びました。彼女が選んだ一台とは、どのようなモデルだったのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！「 MEGUMI」×「高級SUV」を画像で見る！

MEGUMIさんは2021年3月、自身のインスタグラムで次のように投稿しています。

「こちらのグラチェロちゃん（グランドチェロキー）は大好きな某板チョコの茶色に塗って貰ったお気に入り車でした

気付けば好き過ぎて10年近く乗っていたんです」

投稿には、運転席に腰掛けるMEGUMIさんと、チョコレートカラーに塗られた「ジープ・グランドチェロキー」が写っており、重厚感のあるボディと力強いホイールが印象的です。

ジープ・グランドチェロキーは、1993年に北米で誕生したジープブランドのフラッグシップSUVで、翌年には日本にも導入されました。

なかでもMEGUMIさんが愛用していたのは、1999年から2004年まで販売されていた2代目モデルです。

全長は約4.6mと扱いやすいサイズで、デザインは初代の直線的な箱型フォルムから、丸みを帯びたスタイリッシュなスタイルへと大きく進化しています。

ジープの象徴である7スロットグリルや台形のホイールアーチはしっかりと継承しつつ、大型で柔らかな印象のヘッドライトが、当時のSUVとしては親しみやすいデザインになっています。

パワートレインには、力強い4.7リッターV型8気筒エンジンを搭載。ジープ独自の4WDシステムと組み合わせることで、オンロードでもオフロードでも頼もしさを感じられる一台です。

現在は5代目へと進化し、よりモダンなデザインや3列シート仕様の「グランドチェロキー L」など、ラインナップの幅も広がっています。

ただし右ハンドル車の生産終了に伴い、日本向けの正規輸入モデルは2025年3月で販売終了となっています。

※ ※ ※

ファンからは「お似合い」「いい色ですな」「カッコよくて似合ってましたね」と多くの声が寄せられ、彼女と愛車の組み合わせに多くの声が寄せられていました。

MEGUMIさんは投稿の中で「思い出満載のグラチェロちゃんとお別れしなくてはならなくなり、記念に写真を撮って貰いました」と綴っており、現在の愛車については明かされていません。

今後のMEGUMIさんの発信とともに、愛車との姿にも注目が集まりそうです。