トンボ鉛筆は、海水から抽出したミネラル成分から生まれた新規複合材をボディに採用したシャープペンシル「FUMI（フミ）」を2026年3月5日から順次発売します。カラーはストーンブラック、シーブルー、シェルホワイト、サンドグレーの4色。実売価格は2200円（税込）。

「FUMI（フミ）」

記事のポイント 海水由来の新素材を使用したシャープペン。陶器のようにさらさらとした質感と、ひんやりした手触りが特徴。表面の模様は1本として同じものがないため、自分だけの特別な1本にすることができます。

本製品はボディ（メタル先端具を除く）とノックキャップに三井化学の新規複合材 「NAGORI」を採用した0.5mm芯のシャープペン。NAGORIは、海水から抽出したミネラル成分から生まれた素材で最大75％海水由来のミネラル成分を配合。陶器や天然石のような質感と熱伝導性を併せ持っています。

※写真は海水由来複合材のイメージ。水中筆記を指すものではありません。

表面は素焼きの陶器や石面などの天然材料を彷彿とさせるさらさらとした触感です。握ると表面の微細な凹凸がストッパーとなってグリップ力が得られます。

材料の熱伝導率は一般的なPP（ポリプロピレン）の約10倍で、手指の熱を速やかに伝えるためグリップに熱を溜めにくく、わずかなひんやり感を保ちます。手汗にベタつきにくく常にさわやかな感触です。

材料比重は一般的なPPの2倍以上で陶器に近い自重があるため筆圧を補助して筆記（運筆）がスムーズです。

外観は陶器や天然石のようなしっとりとしたマットなアースカラーで、表層にストーンブラックは褐色のマーブル、シーブルーは銀色のさざ波、シェルホワイトは褐色のマーブル、サンドグレーは白の石目の柄・模様が浮き上がっています。模様はマーブル成型によるもので、1本ずつ異なるため、世界にひとつだけのオンリーワンな模様になっています。

トンボ鉛筆 「FUMI」 発売日：2026年3月5日 実売価格：2200円（税込）

