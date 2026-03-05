長野県下伊那郡のイチゴ農園「信州高森いちご生産組合」（@inadani.berry）が、個性的な形に育ったイチゴの写真をスレッズ上に投稿しています。信州高森いちご生産組合の宮下さんに話を聞きました。

【画像】え…か、かわいい！ コチラが「赤べこ」「ないしょ話」いろんな形のイチゴたちです！（6枚）

9個のイチゴ、お気に入りは？

「あの、当農園では個性的なイチゴものびのびとやらせておりまして。刺さった子がいたら、教えてください」というコメントとともに、さまざまな形に育った9個のイチゴの写真が投稿されています。

投稿には、「右真ん中の子、見つけると娘が『猫さんイチゴ！』と喜んで食べます」「右上のスカートみたいな子がかわいらしいのと、左真ん中のヘラジカみたいな子が気になります」「左下、メンダコみたいでかわいいです」と、お気に入りのイチゴについてのコメントが寄せられています。

宮下さんによると、これらのイチゴは「B級品」として扱われるそうです。パック詰め作業の際、個性的な形のイチゴを見つけると、つい手を止めて隣のスタッフに話しかけてしまうといいます。

信州高森いちご生産組合は、イチゴ作りを25年続けています。宮下さんは農園のイチゴについて、「スーパーに並ぶきれいな形以外にも、いろいろな個性があることを知ってほしい」と思いを語ります。

また、「実は、きれいな逆三角形より、先が2つに分かれている不格好な形の方が『甘い部分が多くておいしい』なんて説もあるようです」とこぼれ話も聞かせてくれました。