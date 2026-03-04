今「買い」なイヤホン決定。「Liberty 4 Pro」が30％OFF＆オマケがスゴい！
完全にこれ、バラマキですやん！
コスパの高い名イヤホンとして人気のAnker「Liberty 4 Pro」。Pro向けラインとして音質、装着感、ノイキャンどれもハイレベルで、AirPods Proキラーになりえると僕らの中でも評価の高いイヤホンですね。実際僕も1台常にバッグに入れているのがコレです。
そんな名作が、明らかに回収時。
Amazonセールで、30％OFFの1万3990円！ なんと過去最安タイまで落ちているのです。
これ、絶対に損しない買い物だと思うので、少しでも気になる＆通勤通学用イヤホンを求めているなら、今買っておいたほうがいいですよ！
過去のレビュー＆動画は以下をどうぞ。
音質・ノイキャン・スクリーン付きケース。Ankerの最新イヤホンが他に何を求めていいのか分からない
ケーブルが無料になるキャンペーン。3,290円相当の「Thunderbolt 4」…だと!?
今回、この「Liberty 4 Pro」という商品がどれだけヤバいかというと、そもそもニーズの高いイヤホンでありつつ30％の割引。なのにもかかわらず、Anker独自にUSB-Cケーブルのプレゼントまで行なわれています。
しかもこれ、「USB-C＆USB-Cケーブル」とか言ってますが、100W・8K・40Gbps対応の超高速Thunderbolt 4ケーブルなのです…。Anker何考えてんの！
通常価格4,390円、セールの25％OFFでも3,290円するケーブルですよ？ 使い道？ いいじゃない、いつか使うよ！ タダならもらっておきましょう！
注意点としては、2つのアイテムを同時にカートに入れて、注文確定前に割引が適用されていることを確認してください。また、期間は3月9日までで、なくなり次第終了となります。急げ。
僕も試してみたのですが、原稿執筆時点（2026年3月4日 12時）ではまだケーブル在庫があったようで、無事にケーブル分の3,290円分の割引きが適用されました。
ありがたやー。
