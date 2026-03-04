自家製チーズを使った芳醇な香りのフォンデュ／アトリエ・ド・フロマージュ軽井沢ピッツェリア

「自家製硬質チーズのフォンデュ（パン付き）」2100円

チーズ工房直営レストラン。薄い生地に自家製チーズを使ったピッツァのほか、自家製硬 質チーズのフォンデュイタリア産白トリュフオリーブオイルや硬質チーズの焼きチーズカレーなど、チーズをふんだんに使ったメニューがおすすめです。

「自家製硬質チーズのフォンデュ」は、その名のとおり自家製硬質チーズを使ったオリジナルのフォンデュに、白トリュフオイルを加えて風味豊かな味わいにした人気メニューです。

「硬質チーズの焼チーズカレー」1300円は店の看板メニュー

ログハウス風の外観が特徴

炉で焼き上げる料理は薪の豊かな香りが絶品／Kazbond

「WAGYUバーガー」2700円（数量限定）

東京や軽井沢の名店で腕を振るった田上シェフが、 フレンチの技法を生かし、薪火を駆使したオリジナリティあふれる創作料理やハンバーガーを提供しているお店。今後は季節の食材を使った新作バーガーも登場予定！

「WAGYUバーガー」は厳選した黒毛和牛を100％使用。味付けはごくシンプルに、素材のうま味と薪の香りを楽しめる一品です。

バーカウンターがあり、アルコールも豊富に用意

軽井沢本通り沿いにある

■Kazbond（かずぼんど）

住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1277-15 YS軽井沢1F

TEL：080-4819-1021

営業時間：11時30分〜14時30分LO、17時30分〜20時30分LO

定休日：不定休

鉄板にのったあつあつピッツアを気軽な雰囲気で味わう／トラットリア プリモ 本店

「フルット」2640円

直径30cmと迫力満点のピッツァは、最後までアツアツを保つため焼き上げた鉄板のまま提供されます。通常の約10種類のほか、季節の食材を使ったピッツァも登場。パスタ料理も人気で、ディナー限定メニューも用意しています。

「フルット」は小エビやホタテにフレッシュトマトやモッツァレラが絡み、濃厚なうま味を引き出しています。

かき揚げ卵・ナス・ベーコンが入ったトマトクリームのスパゲティーニ「パルティノベ」1815円

大きな窓で開放的な店内（予約不可）

名物のソーセージやハムを定食で楽しめる／フレスガッセ

「ハムステーキ定食」1600円

軽井沢の水と厳選した肉を使い、桜の薪やチップで燻製したソーセージやハムは、肉のうま味が詰まっています。人気のソーセージ盛り合わせをはじめ、ピカタやスペアリブなどのメニューも揃い、家庭的な雰囲気も心地よいお店。

「ハムステーキ定食」は厚切りのロースハムをシンプルにバターソテー。黒こしょうが味のアクセントになっています。

「ソーセージ盛り合わせ定食」1700円は、3種類のソーセージを楽しむことができる

矢ケ崎公園の向い側にある

暖炉の炎でグリルするジューシーな肉料理／ロティスリー ピレネー

「ランチコース 若鶏の暖炉焼き」4620円

産地や熟成具合にこだわった肉や旬野菜などの厳選素材を暖炉で炙り焼きにするグリル料理が主役。店内の暖炉でシェフが肉を焼く様子を見ながら食事を楽しめる席もあります。夜はコース7150円〜。

「ランチコース 若鶏の暖炉焼き」はパリッと香ばしい皮とジューシーな肉が絶妙の若鶏に、前菜ブッフェ、サラダ、バゲットが付いています。

暖炉で肉が焼かれる様子を見れば、より食欲も増す

厳選された上質な食材で作る本格和食料理を堪能／和食 軽井沢 森Q

※写真はイメージ

信州産の野菜をはじめ、店主の藤粼森久さん自ら生産者を訪ねて厳選した食材や有機調味料を使い、丁寧に作り上げた和食を楽しめるお店。

ランチセットは野菜のお惣菜小鉢や焼き魚、煮魚、刺身、ちらしずしなど全10種類から選べます（1700〜2700円）。長野県産を多数揃える日本酒やワインのほか、手作りデザートもおすすめです。

オープンキッチンの店内。夏はテラス席も

■和食 軽井沢 森Q（わしょく かるいざわ もりきゅう）

住所：長野県北佐久郡軽井沢町長倉2080-1

TEL：0267-31-0347

営業時間：11時30分〜13時30分、17時30分〜22時

定休日：水曜（1〜4月は水・木曜）

