【軽井沢】地元で愛される名店の実力派ランチ6選
自家製チーズを使った芳醇な香りのフォンデュ／アトリエ・ド・フロマージュ軽井沢ピッツェリア
チーズ工房直営レストラン。薄い生地に自家製チーズを使ったピッツァのほか、自家製硬 質チーズのフォンデュイタリア産白トリュフオリーブオイルや硬質チーズの焼きチーズカレーなど、チーズをふんだんに使ったメニューがおすすめです。
「自家製硬質チーズのフォンデュ」は、その名のとおり自家製硬質チーズを使ったオリジナルのフォンデュに、白トリュフオイルを加えて風味豊かな味わいにした人気メニューです。
炉で焼き上げる料理は薪の豊かな香りが絶品／Kazbond
東京や軽井沢の名店で腕を振るった田上シェフが、 フレンチの技法を生かし、薪火を駆使したオリジナリティあふれる創作料理やハンバーガーを提供しているお店。今後は季節の食材を使った新作バーガーも登場予定！
「WAGYUバーガー」は厳選した黒毛和牛を100％使用。味付けはごくシンプルに、素材のうま味と薪の香りを楽しめる一品です。
■Kazbond（かずぼんど）
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1277-15 YS軽井沢1F
TEL：080-4819-1021
営業時間：11時30分〜14時30分LO、17時30分〜20時30分LO
定休日：不定休
鉄板にのったあつあつピッツアを気軽な雰囲気で味わう／トラットリア プリモ 本店
直径30cmと迫力満点のピッツァは、最後までアツアツを保つため焼き上げた鉄板のまま提供されます。通常の約10種類のほか、季節の食材を使ったピッツァも登場。パスタ料理も人気で、ディナー限定メニューも用意しています。
「フルット」は小エビやホタテにフレッシュトマトやモッツァレラが絡み、濃厚なうま味を引き出しています。
名物のソーセージやハムを定食で楽しめる／フレスガッセ
軽井沢の水と厳選した肉を使い、桜の薪やチップで燻製したソーセージやハムは、肉のうま味が詰まっています。人気のソーセージ盛り合わせをはじめ、ピカタやスペアリブなどのメニューも揃い、家庭的な雰囲気も心地よいお店。
「ハムステーキ定食」は厚切りのロースハムをシンプルにバターソテー。黒こしょうが味のアクセントになっています。
暖炉の炎でグリルするジューシーな肉料理／ロティスリー ピレネー
産地や熟成具合にこだわった肉や旬野菜などの厳選素材を暖炉で炙り焼きにするグリル料理が主役。店内の暖炉でシェフが肉を焼く様子を見ながら食事を楽しめる席もあります。夜はコース7150円〜。
「ランチコース 若鶏の暖炉焼き」はパリッと香ばしい皮とジューシーな肉が絶妙の若鶏に、前菜ブッフェ、サラダ、バゲットが付いています。
厳選された上質な食材で作る本格和食料理を堪能／和食 軽井沢 森Q
信州産の野菜をはじめ、店主の藤粼森久さん自ら生産者を訪ねて厳選した食材や有機調味料を使い、丁寧に作り上げた和食を楽しめるお店。
ランチセットは野菜のお惣菜小鉢や焼き魚、煮魚、刺身、ちらしずしなど全10種類から選べます（1700〜2700円）。長野県産を多数揃える日本酒やワインのほか、手作りデザートもおすすめです。
■和食 軽井沢 森Q（わしょく かるいざわ もりきゅう）
住所：長野県北佐久郡軽井沢町長倉2080-1
TEL：0267-31-0347
営業時間：11時30分〜13時30分、17時30分〜22時
定休日：水曜（1〜4月は水・木曜）
軽井沢の情報をもっと知りたい方におすすめ！
【最新版】『るるぶ軽井沢'26』
購入はこちらから！
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
●この記事は『るるぶ軽井沢’26』に掲載した記事をもとに作成しています。