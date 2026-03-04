ＢＴＳ　（左から）JUNG KOOK、SUGA、JIN、V、RM、JIMIN、J-HOPE　(P)＆（C)BIGHIT MUSIC　

　韓国の「ＢＩＧＨＩＴ　ＭＵＳＩＣ」は４日、世界的人気グループ「ＢＴＳ」が３月２０日にメンバー７人“完全体”でリリースするカムバックアルバム「アリラン」の楽曲リストを発表した。

　ＢＴＳ公式インスタグラムに「ＢＴＳ　’ＡＲＩＲＡＮＧ’　Ｔｒａｃｋｌｉｓｔ」と記し、全１４曲名とそれに関わったプロデューサーやメンバーらの名前も記載された画像をアップした。中でも「ＳＷＩＭ」という曲のみ色違いで紹介されており、リード曲であることが分かる。

　また同アルバムには米人気バンド「ワンリパプリック」のフロントマンで、テイラー・スウィフトレディー・ガガアデルビヨンセらの楽曲も手がけた名プロデューサーでもあるライアン・テダーも制作に関わっている。

　この投稿には「ついに！」「もうすぐ」「待ちきれない」などといった声があふれている。

　ＢＴＳは昨年６月、社会服務要員から解除されたＳＵＧＡ（３２）をもってメンバー全員が兵役義務から招集解除。完全体カムバックを目指して新アルバムの制作に集中してきた。アルバム発表翌日の２１日には韓国ソウルの光化門広場でライブ・パフォーマンスを行い、その模様は動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」で生配信。また「ＢＴＳ　ＷＯＲＬＤ　ＴＯＵＲ」が４月９日に韓国・高陽（コヤン）市でスタート。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。

　◆「アリラン」楽曲リストは以下の通り

　１．Body to Body

　２．Hooligan

　３．Aliens

　４．FYA

　５．2.0

　６．No. 29

　７．SWIM

　８．Merry Go Round

　９．NORMAL

　10．Like Animals

　11．they don't know 'bout us

　12．One More Night

　13．Please

　14．Into the Sun