◇インターリーグブルージェイズ 5―14 ロッキーズ（2026年3月30日トロント）【記者フリートーク】伝統球団のエースと4番という重責を背負ってきた者同士。だからこそ菅野は、7歳下の岡本に一目置いていた。巨人時代には「岡本様、神様、仏様」と評し、グッズ化。昨年11月のトークショー後には「ホームランも打てるけど、打率も残せる。サードとファースト、外野もできるところが本当に素晴らしい」と活躍に太鼓判を押して