TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Âè4´ü¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¡¢PVÂè1ÃÆ²ò¶Ø¡ªOP¼çÂê²Î¤ÏÍõ°æ¥¨¥¤¥ë¤Î¡Ö³¨¶õ»ö¡×¡¢ED¼çÂê²Î¤ÏCiON¤Î¡Ö³éË¾¡×¤Ë·èÄê¡ª
¸½ºß¡Ø·à¾ìÈÇ Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡£2026Ç¯4·î3Æü(¶â)¤è¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè4´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¡£
ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¡¢PVÂè1ÃÆ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËOP¡¦ED¼çÂê²Î¾ðÊó¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
OP¼çÂê²Î¤ÏÍõ°æ¥¨¥¤¥ë¤Î¡Ö³¨¶õ»ö¡×¡¢ED¼çÂê²Î¤ÏCiON¡Ê¥·¡¼¥ª¥ó¡Ë¤Î¡Ö³éË¾¡×¤Ë·èÄê¡£¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
Ê¬³ä5¥¯¡¼¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Âè4´ü¡Ù¡£¤Þ¤º¤Ï2026Ç¯4·î¤«¤éÏ¢Â³2¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè1ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥à¥ë¡×¡Ö¥Þ¥ê¥¢¥Ù¥ë¡×¡Ö¥æ¥¦¥¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Âè3´ü¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê³Æ¿Ø±Ä¤Î»×ÏÇ¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º½é´ü¤«¤é¤Î°ø±ï¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÖµ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£¿ÍËâ¶¦±É·÷¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤ËÆ°¤¤À¤¹¥ê¥à¥ë¤Î³èÌö¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡ãÍõ°æ¥¨¥¤¥ë¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
Âè4´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢Íõ°æ¥¨¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¿´¤«¤é¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢
²¿¤è¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö³¨¶õ»ö¡×¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ä¡¢Êª¸ì¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¤ÎÌ¤Íè¤¬¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤â°ì¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¡¢Å¾¥¹¥é¤ÎÀ¤³¦¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ãCiON¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
Âè4´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿CiON¡Ê¥·¡¼¥ª¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£
³éË¾¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥é¥¹¥È¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¡È´¥¤¯¤Û¤É¤Ë¶¯¤¤ÁÛ¤¤¡É¤ò½Å¤Í¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ÇÃç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¥ê¥à¥ë¤Î»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ªÎÏÅº¤¨½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂè4´ü¤ÎºîÉÊ¤ò²»³Ú¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Âè4´ü¡Ù
Âè4´ü¤ÏÊ¬³ä5¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ÆÅ¸³«¡ª
¤Þ¤º¤Ï2026Ç¯4·î¤«¤éÏ¢Â³2¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷¡ª
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï
4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê
¡ÖFRIDAY ANIME NIGHT¡Ê¥Õ¥é¥¢¥Ë¡Ë¡×ÏÈ¤Ë¤Æ
Ëè½µ¶âÍË 23:00¡Á Á´¹ñ30¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷
BS11
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË 22:00¡Á
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.ten-sura.com/news/anime/tensura/news/post/11237
¡ÚÂè4´ü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§Àî¾åÂÙ¼ù¡¦ÉúÀ¥¡¦¤ß¤Ã¤Ä¤Ð¡¼¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥·¥ê¥¦¥¹¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÄÅÅÄ¾°¹î
Éû´ÆÆÄ¡§°ÂÅÄ¸»Ê
´Æ½¤¡§Ãæ»³ÆØ»Ë
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¾®Àî¤Ò¤È¤ß
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹¾ÈªÎÊ¿¿
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´ßÅÄÎ´¹¨
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¾®ÊöÀµÍê¡¢»³粼½¨¼ù¡¢°ËÆ£ÃÒ»Ò
Èþ½Ñ¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤ä
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§º´Æ£ Êâ
Èþ½ÑÀßÄê¡§¥Ü¥ï¥»¥¤¥æ ¥ì¥ß¡¢º´Æ£Àµ¹À¡¢Æü¹â°½Èþ
¿§ºÌÀß·×¡§ÀÆÆ£Ëãµ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´Æ£ ÍÎ
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡§À¸¸¶Íº¼¡
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ ¿¹Ìî¹ÀÅµ
ÊÔ½¸¡§¿ÀµÜ»ÊÍ³Èþ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî ¿Î
²»³Ú¡§R¡¦O¡¦N
OP¼çÂê²Î¡Ö³¨¶õ»ö¡×Íõ°æ¥¨¥¤¥ë
ED¼çÂê²Î¡Ö³éË¾¡×CiON
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¨¥¤¥È¥Ó¥Ã¥È
¡ÚÂè£´´ü¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥ê¥à¥ë¡§²¬ºéÈþÊÝ
ÃÒ·ÅÇ·²¦¡§Ë¸ý¤á¤°¤ß
¥ô¥§¥ë¥É¥é¡§Á°ÌîÃÒ¾¼
¥Ù¥Ë¥Þ¥ë¡§¸ÅÀî ¿µ
¥·¥å¥Ê¡§ÀéËÜÌÚºÌ²Ö
¥·¥ª¥ó¡§M¡¦A¡¦O
¥½¥¦¥¨¥¤¡§¹¾¸ýÂóÌé
¥Ï¥¯¥í¥¦¡§ÂçÄÍË§Ãé
¥ê¥°¥ë¥É¡§»³ËÜ·óÊ¿
¥´¥Ö¥¿¡§Çñ ÌÀÆüºÚ
¥é¥ó¥¬¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°
¥ß¥ê¥à¡§Æü¹âÎ¤ºÚ
¥é¥ß¥ê¥¹¡§½ÕÌî °É
¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¡§Ý¯°æ¹§¹¨
¥ß¥ç¥ë¥Þ¥¤¥ë¡§ÀÄ»³¾÷
¥ë¥ß¥Ê¥¹¡§Lynn
¥Ò¥Ê¥¿¡§¾ÂÁÒ°¦Èþ
¥Þ¥µ¥æ¥¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥°¥é¥ó¥Ù¥ë¡§¾®ÌîÂçÊå
¥Þ¥ê¥¢¥Ù¥ë¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
¥æ¥¦¥¡§²Ö¹¾²Æ¼ù¡¡Â¾
¡ãÂè4´ü¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
³«¹ñº×¤ò³«¤¡¢³Æ¹ñ¤È¹ñ¸ò¤ò·ë¤ó¤ÀËâ¹ñÏ¢Ë®¡Ê¥ë¥Ó¡§¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢¿Í¤ÈËâÊª¤¬¶¦¤ËÊë¤é¤»¤ëÀ¤³¦¡Ö¿ÍËâ¶¦±É·÷¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤À¤¹¡£¼ïÂ²¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÈË±É¤·¤Æ¤¤¤¯Ëâ¹ñÏ¢Ë®¡Ê¥ë¥Ó¡§¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇËâ²¦¥ê¥à¥ë¤ÎÂæÆ¬¤ò´í¸±»ë¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¥·¥ë¥È¥í¥Ã¥¾²¦¹ñ¸ÞÂçÏ·¤ÎÄ¹¤Ç¤¢¤ë¸µàÍ¦¼Ôá¥°¥é¥ó¥Ù¥ë¡¦¥í¥Ã¥¾¤È¤½¤ÎÂ¹Ì¼¡¢¥Þ¥ê¥¢¥Ù¥ë¡¦¥í¥Ã¥¾¡£»ÙÇÛ¤Ë¤è¤ë¿ÍÎà¼é¸î¤ò·Ç¤²¤ë¥°¥é¥ó¥Ù¥ë¤È¥Þ¥ê¥¢¥Ù¥ë¤ÏºöËÅ¤ò½ä¤é¤»¡¢¥ê¥à¥ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢²«¶â¶¿¥¨¥ë¥É¥é¥É¤Ç¤ÏËâ²¦¥ì¥ª¥ó¤¬¤¢¤ëÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£¿ÍÎà¤Î¼é¸î¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍ¦¼Ô¤È¡¢À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëËâ²¦¡£ÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎàÍ¦¼Ôá¤¬ÌÜ³Ð¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¾ù¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¥ê¥à¥ë¤Î¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Íõ°æ¥¨¥¤¥ë
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Âè4´ü¡ÙOP¼çÂê²Î
¡Ö³¨¶õ»ö¡×
2026Ç¯4·î22ÆüCDÈ¯Çä
CiON¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼ 3rd ¥·¥ó¥°¥ë
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡×Âè4´üED¼çÂê²Î
¡Ö³éË¾¡×
6·î3ÆüCDÈ¯Çä
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¢¥Ë¥á¥µ¥¤¥ºÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê
