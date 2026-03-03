スタバ“青空×桜”の新作グッズ　きらめくブルーデザインで展開【SAKURA第2弾】

スターバックスコーヒージャパンは3月3日20時から、公式オンラインストアで2026年桜グッズ第2弾の先行販売を開始する。店舗での販売は3月4日から行う。

2026年桜グッズ第2弾のテーマは「SAKURA Twinkle Gently」。桜が舞う青空を思わせるブルーを基調に、きらめきを添えたデザインに仕上げたという。

主な販売ラインアップは以下の通り（価格はすべて税込）。

〈桜グッズ 主な商品（一部抜粋）〉◆SAKURA2026ステンレスボトルシェルホワイト355ml（4,750円）

貝殻のようなパール感が特徴のステンレスボトル。フタを含む全面にシェル加工を施し、本体には桜を流れるように描いた。正面には「STARBUCKS」ロゴを縦にレーザー加工で表現。真空二重構造で、保温・保冷性に優れている。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。

SAKURA2026ステンレスボトルシェルホワイト355ml

◆SAKURA2026ステンレスタンブラーラインストーンエアリーブルー473ml（1万9,500円）

ラインストーンが輝く華やかなステンレスタンブラー。クリアのラインストーンを敷き詰め、その一部に淡いブルーをあしらった。真空二重構造で保温・保冷性に優れている。ドリンクチケット付き。

【この記事の画像(13点)を見る】スターバックス『SAKURA2026』ステンレスボトルシェルホワイト、ステンレスTOGOボトルエアリーブルー など

◆SAKURA2026リッド付ステンレスマグ355ml（4,000円）

スタイリッシュに桜を描いたフタ付きステンレスマグ。本体はマットパール仕上げで、桜の花びらを全面にデザインした。

◆SAKURA2026ステンレスTOGOボトルエアリーブルー473ml（5,550円）

スターバックスのカップ形状をモチーフにしたステンレスボトル。薄いブルーのボディに繊細なタッチで桜を描いた。正面にはサイレンロゴをエンボス加工で表現。真空二重構造で保温・保冷性に優れる。ロック機能付きのフタは、ボタンを右にスライドして押し込むと開く仕様。ドリンクチケット付き。

◆SAKURA2026グラスタンブラーエアリーブルー473ml（3,500円）

フタとストロー付きの冷たいドリンク専用グラスタンブラー。春の青空をモチーフにした色合いの桜を、立体感のあるエンボス加工で表現した。ドリンクチケット付き。

◆SAKURA2026ステンレスボトルグリッターエアリーブルー444ml（4,950円）

淡いブルーのラメが輝くボディに桜を描いたステンレスボトル。正面にはレーザー加工で「STARBUCKS」ロゴを配した。真空二重構造。ドリンクチケット付き。

【画像(13点)】SAKURA2026タンブラーホワイト、マグメダルエアリーブルー など

◆SAKURA2026タンブラーホワイト473ml（2,450円）

シンプルな白を基調に桜をあしらったタンブラー。光の反射によって虹色に見える加工や、パール加工を施したフタなど、細部までこだわった仕様。ドリンクチケット付き。

◆SAKURA2026マグメダルエアリーブルー355ml（2,850円）

角度によって見え方が変わるパール調のマグカップ。桜をネイビーで描き、正面にはサイレンロゴのメダルを配した。

◆SAKURA2026ストラップカップシェイプステンレスボトルエアリーブルー355ml（5,000円）

細やかなラメが輝くストラップ付きボトル。本体はパール加工を施し、ブルーの桜を描いた。真空二重構造で保温・保冷性に優れる。ドリンクチケット付き。

◆SAKURA2026コースターエアリーブルー（2,000円）

動かすたびに桜型のラメがきらめく桜型コースター。滑りにくいシリコンカバー付き。

◆【オンライン限定】SAKURA2026耐熱グラスマグラスター355ml（3,400円）

虹色に反射する耐熱グラスマグ。桜の花びらと「STARBUCKS」ロゴをあしらい、底面は桜の花びら型に仕上げた。オンラインストア限定商品。