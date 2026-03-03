あいのり･桃、事前のレーザー治療も虚しく…辛い花粉症に悲鳴
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が１日、オフィシャルブログを更新。花粉症のつらい症状についてつづった。
この日、桃は「花粉症がやばい…」と題してブログを更新。「花粉症がやばすぎる…」と切り出し「実は数ヶ月前に今年の花粉症予防のために鼻の奥をレーザーで焼いたんだけど… その努力の意味もないくらい目が痒いし、鼻がむずむずしております…」と事前に行った対策の効果が薄いことを告白。「つらい、つらすぎる…」と悲鳴をあげた。
続けて「箱根だから余計花粉が強いとか、ある？！」と滞在先での症状の悪化を推測しつつ、「３人で朝から足湯、気持ちいい」と息子たちと足湯を楽しむ姿を公開し、 ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「花粉やばい」「東京も今日やばいです」「今年ヤバイ」「花粉には舌下治療がお勧めよん」「今年の花粉飛散量は、多いみたい」「嫌な季節ですね」や「幸せですね」「相変わらず笑顔が可愛いふたり」「足湯気持ち良さそう」「仲良し兄弟が可愛すぎる」「朝からニコニコ笑顔」「箱根いいなぁ〜」「スリーショット最高」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる 22年５月５日に第２子次男が誕生している。
