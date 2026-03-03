レクサスが考える「走る喜び」を具現化した1台に

レクサスは2025年12月24日、BEV（バッテリーEV：電気自動車）専用モデル「RZ」のラインナップに、スポーツ性能を大幅に強化した特別仕様車「RZ600e”F SPORT Performance”」を設定すると発表しました。

このモデルは、環境への配慮と運転する楽しさを高いレベルで実現しており、レクサスのBEVが新しい段階へ進化したことを象徴する一台です。

RZは2023年、レクサスとして初めてのBEV専用モデルとして市場に投入されました。

それまでレクサスはハイブリッド車を軸に電動化戦略を展開してきましたが、RZは初めからBEVのSUVとして開発された点で大きな意義を持ちます。

専用のプラットフォームを使用することで、バッテリーを車体下部に搭載する低重心レイアウトと高い車体剛性を達成し、クーペ風のスポーティなフォルムに加え、電気自動車特有の静かな走りと優れた安定性を実現しています。

当初のラインナップの中核となったのは、AWD仕様の「RZ450e」でした。

前後に配置されたモーターを精密に制御する四輪駆動システム「DIRECT4」により、自然で安心感のあるハンドリング特性が高い評価を受けています。

続いて、車両重量の軽減と効率性の向上を目指したFWD仕様の「RZ300e」が加わり、電動車の航続距離を重視するお客様のニーズにも応えられるようになりました。

2024年には、RZシリーズ初となるパフォーマンス志向のモデル「RZ450e”F SPORT Performance”」が限定的に導入され、BEVでもスポーティな走りが楽しめることを証明しています。

このように、RZは継続的な改良と新しいバリエーションの追加により、確実に進化を続けてきました。

今回発表されたRZ600e”F SPORT Performance”と併せて、RZ全体のマイナーチェンジも行われています。

BEVシステムの全面的な刷新により、バッテリー性能の向上とモーターの高出力化が図られ、加速性能が向上しただけでなく、一回の充電で走行できる距離の延長や充電に要する時間の短縮も達成されました。

さらに、四輪駆動システム「DIRECT4」の制御プログラムを最適化することで、直進時の安定感からカーブでの挙動まで、よりまとまりのある走行フィーリングを提供します。

また、ステアバイワイヤと呼ばれる電気的な操舵システムの導入も注目ポイント。従来にはない新しいステアリング体験を可能にしています。

RZ600e”F SPORT Performance”は、こうした進化を遂げたRZシリーズの中で、「RZ550e “F SPORT”」をベースとして走行性能を徹底的に追求した特別仕様車です。

空力特性とパフォーマンスの両面で高い水準を目指し、空力設計の専門家やプロのレーシングドライバーの意見を反映させながら開発されました。

車両の寸法は、全長4860mm×全幅1965mm×全高1615mmとなっており、ベース車両と比較して全高を20mm低く抑えることで空気抵抗を削減し、高速走行時の安定性とハンドリング性能を高めています。

外観デザインでは、カーボン素材を積極的に使用したフロント、サイド、リアのエアロパーツに加え、大型のリアウイングを装備しており、見た目のインパクトだけでなく、実際に走行中のダウンフォースを発生させる実用的な効果も備えました。

専用デザインの21インチアルミホイールや大型ブレーキシステムの採用も、本格的なスポーツカーとしての性格を明確にしています。

ボディカラーには「ブラック＆HAKUGIN II（白銀II）」と「ブラック＆ニュートリノグレー」の2種類が設定されており、どちらもブラックとの対比によってスポーティで引き締まった印象を強調。

室内には”F SPORT Performance”専用のスポーツシートが装備され、しっかりとした体のサポート性能と快適な座り心地を両立させています。

ブラックを基調とした内装にブルーのアクセントカラーを配することで、電動車らしい先進的な雰囲気と走る喜びを表現しました。

パワートレインは前後のモーターを組み合わせたAWDシステムで、合計の最高出力は313kW(425.5馬力)に達します。

停止状態から時速100kmまでの加速時間はわずか4.4秒と非常に俊敏で、電気自動車ならではの力強くスムーズな加速フィーリングを堪能できるでしょう。

最新の安全装備や運転支援システムも搭載されており、ステアバイワイヤによる自然な操舵感覚と組み合わせることで、市街地からワインディングロードまで、あらゆるシーンでストレスの少ない運転が可能です。

販売価格は、ブラック＆ニュートリノグレーが1216万5000円、ブラック＆HAKUGIN IIが1244万円（ともに消費税込み）となっており、2026年3月2日からの発売を予定しています。

新しいRZ600e”F SPORT Performance”は、電動化が進む時代においてレクサスが考える「走る喜び」の答えを提示するモデルであり、電気自動車にもスポーツ性能を求めるユーザーに訴求力の高い選択肢となるでしょう。