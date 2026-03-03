ウズベク女子、北朝鮮戦の開始早々にアクシデント！ GKが無念の負傷交代、首を固定され担架でピッチを後に【女子アジア杯】
まさかのアクシデントだ。
ウズベキスタン女子代表は現地３月３日、女子アジアカップのグループステージ初戦で北朝鮮と対戦している。
開始６分に先制点を奪われ、その２分後だ。相手のCKをパンチングでクリアしたGKジョニムクロワ。こぼれ球に反応したリ・ミョングムにシュートを見舞われ、セーブしようとしたが、その際に味方選手と激しく衝突。首を痛めたようだ。
ピッチ上で状態を確認されたが、プレー続行は不可能に。しっかりと首を固定された状態で、担架で運び出された。
14分に無念の負傷交代。サイドヴァが投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
