開始早々に負傷交代のウズベクGKジョニムクロワ。（C）Getty Images

　まさかのアクシデントだ。

　ウズベキスタン女子代表は現地３月３日、女子アジアカップのグループステージ初戦で北朝鮮と対戦している。

　開始６分に先制点を奪われ、その２分後だ。相手のCKをパンチングでクリアしたGKジョニムクロワ。こぼれ球に反応したリ・ミョングムにシュートを見舞われ、セーブしようとしたが、その際に味方選手と激しく衝突。首を痛めたようだ。
 
　ピッチ上で状態を確認されたが、プレー続行は不可能に。しっかりと首を固定された状態で、担架で運び出された。

　14分に無念の負傷交代。サイドヴァが投入された。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

