ウズベク女子、北朝鮮戦の開始早々にアクシデント！ GKが無念の負傷交代、首を固定され担架でピッチを後に【女子アジア杯】

ウズベク女子、北朝鮮戦の開始早々にアクシデント！ GKが無念の負傷交代、首を固定され担架でピッチを後に【女子アジア杯】