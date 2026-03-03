3月3日（火）の「相席食堂」は、ひな祭りの日にちなんだ「桃の節句相席」を放送。桃＝“ピンク”にゆかりの深いあの人の相席旅をお届けする。

神奈川県川崎市を訪れたのは、ピンクの衣装がトレードマークの林家ペー、御年84歳。昨年9月、自宅マンションが火事で全焼する災難に見舞われたが、芸人仲間からのカンパなどに支えられ、ようやく生活も落ち着いてきたとか。そこで、去年の厄を払うべく、厄除けで名高い「川崎大師」へと向かう。

参道をひとりで歩くペーに対し、道行く人々からは休養中の妻・パー子を心配する声が次々と。温かい声援のひとつひとつに自虐ダジャレで応え続けるペーらしいロケに、千鳥のニヤニヤが止まらない。

道中、明治創業の老舗そば店では家族連れと相席に。和やかに談笑していたのも束の間、注文したそばが登場するやいなや、一心不乱にがっつくペーに「80代の食い方じゃない！」と千鳥も仰天！ さらに仲見世の飴屋さんでは、名物の厄除け飴を試食してご満悦。しかし、この飴が原因でとんでもない災難を招くことに…！ 波乱を経てようやく川崎大師に到着するペー。だがここにも、千鳥を「何やってんの!?」と面食らわせるまさかの展開が待ち受けていた！

祈願を終えた後は、市内の川崎競輪場で人生初の競輪に挑戦。親切なおじさんにすべてを委ねて買った車券の行方は？ 最後は地元の焼肉店で粋な男性と相席し、ある出来事で満面の笑みに。千鳥のツッコミが炸裂したその理由とは？

この日は他にも、ピンクの電話・清水よし子が静岡県袋井市へ。67歳にして健在のハイトーンボイス＆天然キャラが炸裂！ 1200体のおひな様を前に披露した“ポンコツ舞踊”に、千鳥から容赦ないツッコミが!?

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。３日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。