鎌倉駅西口から御成商店街を抜け、由比ガ浜通りを右に曲がった先に『MIYUKI PAN』があります。週3回ほどの不定期オープンにもかかわらず、14時前後にはほぼ完売してしまう、地元で愛され続けている小さなパン屋さんです。

扉を開けた瞬間、小麦と酵母のやさしい香りがふわり。個性的でおしゃれな外観に加え、どこかアメリカンな空気感をまとった店内もお気に入り。

小さな食パン型で焼き上げた「ぶどうのパン」も見逃せない一品。たっぷり使ったオーガニックレーズンの甘酸っぱさと、天然酵母由来のやさしい甘みが心地よく調和しています。

これらのパンはすべて、海と山の天然酵母を使って焼き上げたもの。作り手のみゆきさんの人柄がそのまま表れたような、ほのかな甘さと滋味深い味わいが魅力です。

数あるパンの中でも人気なのが「フォカッチャ」。ローズマリーがふわりと香り、岩塩がほどよいアクセントに。表面の香ばしさと中のふわふわでもっちりとした食感が重なり、小麦のうま味が口いっぱいに広がります。

デザイナーのご主人が手掛けた、バンダナやエコバッグ、ステッカーといったオリジナルグッズも

さらに『MIYUKI PAN』では、人気のミニサイズのパンを大きな食パンサイズで焼いてもらうなど、オーダー対応ができるのも特徴。こうした丁寧なやり取りが、多くの常連客に支持される理由のひとつなのでしょう。

オープン日はInstagramで告知されるため、訪問前のチェックがおすすめです！

（撮影・文◎豊島早苗）

●SHOP INFO

MIYUKI PAN

住：鎌倉市由比ガ浜2-4-38

https://www.instagram.com/miyukipanyuigahama/