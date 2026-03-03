Snow Man「BANG!!」が目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』主題歌に！予告映像＆動画コメント公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌が、Snow Manによる「BANG!!」に決定。

楽曲を使用した超絶バトルアクション満載の最新予告映像と、Snow Manの動画コメントが公開された。

■「『SAKAMOTO DAYS』とSnow Manが交わる世界がスタートする喜びと感動でいっぱいです」（目黒蓮）

“超絶バトル×日常”を描いた新時代のハイブリッドアクションエンターテインメント『SAKAMOTO DAYS』の主題歌を担当するのは、Snow Man。彼らは2025年にリリースしたベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』が163.9万枚（出典：2025年間Billboard JAPANアルバム・セールス・チャート“Toｐ Albums Sales”）を売り上げ、さらにグループ初となるスタジアムライブを成功。 国内だけに留まらず、ソウル・台北・バンコクでのポップアップイベントを開催するなど、まさに新時代を切り開き、日本だけでなく海外まで破竹の勢いで快進撃を続けている。彼らはこれまでも数々のドラマや映画の主題歌も担当してきており、そのたび作品に寄り添った楽曲で多くの人々を魅了してきた。

そんなSnow Manが務める本作の主題歌の楽曲タイトルは「BANG!!」。パワフルかつ駆け抜けていくような疾走感あふれるメロディに、本作ならではのクールでスタイリッシュなアクションを感じさせる歌詞を乗せた、まさに本作にぴったりの楽曲となっている。

目黒は、「世界中で人気の漫画である『SAKAMOTO DAYS』の実写映画化でSnow Manが主題歌を担当させていただけることが本当に嬉しいです！『SAKAMOTO DAYS』の世界観が散りばめられた爽快でかっこいい楽曲になっています！ メロディも歌詞にもこだわりにこだわって、たくさんの方にエネルギーや勇気を与えられる楽曲だと思います」とコメントした。

主題歌を担当することについて、Snow Manより動画コメントも到着した。

■主題歌入り最新予告映像が公開！

さらに、主題歌「BANG!!」を使用した最新予告映像も到着。

映像では、「史上最強」と言われた殺し屋・坂本太郎（目黒蓮）。ある日、彼は恋に落ち、あっさり殺し屋を引退すると、結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型に。そんな彼の首に突如、10億円の懸賞金が掛けられ、世界中から刺客が集結する―。家訓である“人を殺さないこと”を貫きながら、愛する家族と平穏な日常を守るため、坂本の命懸けの戦いが始まる。再現度の高いキャラクターたち、そして本作ならではのクールでスタイリッシュなアクション、原作から飛び出してきたかのような世界観が怒涛に映し出される。

ド派手な銃撃戦や肉弾戦シーンの数々、そして最凶の敵・X（スラー）の姿も登場するなど、大きなスクリーンで観たくなるスリリングな展開を予感させる。

坂本は敵を殺さずに、愛する人たちを守り切れるのか？ Snow Manの主題歌「BANG!!」に乗せた、本編への期待が高まる、坂本と迫り来る刺客たちの圧巻の超絶バトルアクション満載の最新予告映像が解禁となった。



■全国にてIMAX(R)同時公開決定！

公開日の4月29日よりIMAX(R)での同時公開が決定した。床から天井、左右の壁いっぱいに広がるスクリーンに映し出される高品質なデジタル映像と、大迫力サラウンドシステムによってまるで映画の中にいるようなリアルな臨場感を体験できる最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAX(R)。『SAKAMOTO DAYS』いちばんの見どころである、坂本と迫りくる危険な殺し屋たちの息を呑むほどの大迫力なバトルアクションを堪能できる。

■目黒蓮 コメント

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

4月29日（水・祝）全国公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮 高橋文哉 上戸彩／横田真悠 戸塚純貴 塩野瑛久 渡邊圭祐／八木勇征 生見愛瑠／北村匠海

脚本・監督：福田雄一

配給： 東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

■関連リンク

映画『SAKAMOTO DAYS』作品サイト

https://skmtdays-movie.jp/

■【画像】『SAKAMOTO DAYS』ティザービジュアル