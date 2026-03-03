金谷拓実3ランクアップ 日本勢トップの松山英樹は変動なし【男子世界ランキング】
3月1日付の男子世界ランキングが発表された。
〈連続写真〉“超”フックグリップで飛ばす！ 金谷拓実の1Wスイング
米国男子ツアー「コグニザントクラシック」は、ニコラス・エチャバリア（コロンビア）がツアー通算3勝目を挙げ、ランキングは59位から34位へとアップ。今季自己最高17位で大会を終えた金谷拓実は、126位から123位に順位を上げた。同大会に出なかった松山英樹と久常涼は、それぞれ12位と64位にいる。日本勢3番手以下は、中島啓太（115位／4ランクダウン）、金谷、比嘉一貴（127位／4ランクダウン）、平田憲聖（174位／7ランクダウン）、金子駆大（191位／6ランクダウン）と続く。トップ5までは順位の変動はなく、不動の1位であるスコッティ・シェフラー（米国）から、ローリー・マキロイ（北アイルランド）、トミー・フリートウッド、ジャスティン・ローズ（ともにイングランド）、コリン・モリカワ（米国）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
