Himika Akaneya×“m-flo”☆Taku Takahashi初タッグ！『MFゴースト 3rd Season』EDテーマ「予感の途中 Prod.☆Taku Takahashi(m-flo)」MV解禁！
声優とアイドルのハイブリットユニット“i☆Ris“のメンバーであり、アーティストとしても活動するHimika Akaneya（茜屋日海夏）が、絶賛放送中のTVアニメ『MFゴースト 3rd Season』のEDテーマ「予感の途中 Prod.☆Taku Takahashi(m-flo)」のMusic Videoを3月11日のシングル発売に先駆けてi☆Ris公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開。あわせて本楽曲のフル尺音源も初解禁となった。
ソロアーティストとして3度目となる本作は、ヒット曲を数多く手がけてきた”m-flo”の☆Taku Takahashiとの初タッグが実現。本MVでは、揺れ動く繊細な恋心を描写。シックなボルドーのドレスを纏い、甘さの中にも凛とした大人の気品を感じさせる佇まいが印象的な映像作品となっている。胸の高鳴りや心の揺らぎを、透明感あふれる歌声と情緒豊かなダンスパフォーマンスの融合によって繊細に表現。映像美が切なくも美しい世界観を際立たせ、楽曲の魅力をより一層引き立てている。
●配信情報
アニメ『MFゴースト 3rd Season』EDテーマ
「予感の途中 Prod.☆Taku Takahashi(m-flo)」
フル尺音源配信開始
配信リンクはこちら
https://avex.lnk.to/MF3_edfull
●リリース情報
Himika Akaneya
「予感の途中 Prod.☆Taku Takahashi(m-flo)」
【CD+Blu-ray Disc】
品番：EYCA-14924/B
価格：￥2,750（税込）
【CD only】
品番：EYCA-14925
価格：￥1,980（税込）
＜CD＞
M-1. 予感の途中 Prod.☆Taku Takahashi(m-flo)
作詞・作曲：☆Taku Takahashi(m-flo),ARAKI 編曲：☆Taku Takahashi(m-flo),Mitsunori Ikeda
M-2. My Days
作詞：Himi 作・編曲：ARAKI
M-3. 予感の途中 Prod.☆Taku Takahashi(m-flo) -instrumental-
M-4. My Days -instrumental-
M-5. 予感の途中 Prod.☆Taku Takahashi(m-flo) -TV size ver.-
M-6. My Days -Off Main Vocal-
＜BD＞
予感の途中 Prod.☆Taku Takahashi(m-flo) -Music Video-
予感の途中 Prod.☆Taku Takahashi(m-flo) -Off Shot Movie-
●作品情報
TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』
TOKYO MX 毎週日曜 23:30〜
ＢＳ日テレ 毎週日曜 23:30〜
RKB毎日放送 毎週日曜 25:20〜
テレビ愛知 毎週火曜 25:30〜
静岡放送 毎週火曜 26:00〜
読売テレビ 毎週木曜 25:29〜
アニマックス 毎週金曜 19:00〜
※放送予定は変更になる場合がございます。
配信情報
Prime Videoにて毎週木曜 23:30〜 テレビ放送より3日間先行配信中！
dアニメストア、ほかサービスでも順次配信中！
【スタッフ】
原作：しげの秀一（講談社「ヤングマガジン」所載）
監督：中 智仁
シリーズ構成：山下憲一
脚本：山下憲一、稲荷明比古
キャラクターデザイン：恩田尚之
総作画監督：恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎
3Dディレクター：内田博基
プロップデザイン：新谷真昼
美術監督・設定：明石聖子(STUDIO uni)
色彩設計：田中千春
撮影監督：林 幸司(ハヤブサフィルム)
編集：廣瀬清志(editz)
音楽：土橋安騎夫
音響監督：三間雅文
音響効果：小山健二(SOUND BOX)
音響制作：テクノサウンド
アニメーション制作：FelixFilm
CGアニメーション制作：FelixFilm ／ directrain
製作：MFゴースト製作委員会
OPテーマ：芹澤 優「TIMELESS POWER feat. MOTSU」
EDテーマ：Himika Akaneya「予感の途中 Prod. ☆Taku Takahashi (m-flo)」
【キャスト】
片桐夏向（カナタ・リヴィントン）：内田雄馬
西園寺 恋：佐倉綾音
相葉 瞬：小野大輔
ミハイル・ベッケンバウアー：神谷浩史
大石代吾：浪川大輔
赤羽海人：諏訪部順一
石神風神：安元洋貴
沢渡光輝：逢坂良太
八潮 翔：田邊幸輔
北原 望：芹澤 優
坂本雄大：櫻井トオル
大谷洋介：石川界人
ジャクソン・テイラー：中村悠一
前園和宏：宮園拓夢
柳田拓也：坂田将吾
E.ハンニネン：三宅健太
諸星瀬名：八代 拓
エマ・グリーン：相沢菜々子
緒方：畠中 祐
高橋涼介：子安武人
高橋啓介：関 智一
上有史浩：細井 治
秋山 渉：松本保典
武内 樹：岩田光央
池谷浩一郎：矢尾一樹
健二：高木 渉
奥山広也：阪口周平
小柏カイ：神奈延年
田中洋二(実況)：光部 樹
京子：飯田友子
真美：林 鼓子
ナレーション：三木眞一郎
＜Himika Akaneya（茜屋日海夏）プロフィール＞
声優・アイドル・ソロアーティスト・女優・You Tuber。
秋田県出身。1994年7月16日生まれ。
声優アイドルユニットの一員として人気を博す傍ら、声優として「プリパラシリーズ」（真中らぁら役）など数々のヒロインを担当。2023年には初のアニメタイアップ楽曲でソロアーティストデビューを果たし、海外ファンイベントも開催するなど、グローバルに活躍の場を広げている。
さらに、舞台「ワールドトリガー the Stage」（宇佐美栞役）や映画出演など女優業にも精力的に取り組み、YouTubeでは体を張った企画にも挑戦。ジャンルを越えた活動で存在感を放ち続けている。
©しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会
©API
TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』公式サイト
https://mfg-anime.com
茜屋 日海夏 公式X
https://x.com/iRis_a_himi
