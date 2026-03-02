東京・目白で「mon Sakata」を営むデザイナー・坂田敏子さん（78歳）。夫の店である「古道具坂田」の一角から始め、現在は全国各地で企画展や展示会を行っています。「mon Sakata」のアイテムは、糸や布からこだわって選ばれ、着ている人を引き立てる、シンプルなのにひと味違うデザイン。今回は、人気なコートとカーディガンの魅力を、坂田さんにお聞きしました。

※ この記事は『いつもスタートラインにいる私 78歳、糸好き・布好き・服が好き』（KADOKAWA刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

四角い布に筒を2つつけただけの「コート」

四角い布に筒を2つつけただけ。この服が、「mon Sakata」にささやかな旋風を巻き起こしました。名づけて、ファイアーマンコート。「mon Sakata」の服づくりを象徴する画期的な1着です。

その日は、契約したてのアトリエに引っ越してきたばかり。気分がよくて机もなにもない床に、紙を広げてみました。はたと、思いつきました。床板の幅を物差し代わりに、迷わず引いた直線の四角いパターン。あっ、そうだ！ あの布でつくれば、絶対おもしろくなるんじゃない？ あの布とは、もとは電磁波遮断が目的でつくられた銅線入りの生地。平織りですが、ギュッとつかむと、形状記憶のように形を保つ性質がありました。光沢のあるメタリックな美しさ、質感のクールさ。このシンプルなデザインに合わないわけはありません。形と布のマリアージュでした。運命的な出合いでした。

できあがりは、写真のとおり。クチャッとさせたりひねったりと、着方次第で表情がどんどん変わります。「mon Sakata」らしさが出ています。お客さまから、こんなアイデアもいただきました。「上下逆さに着ると、バイクに乗れるのよ」と。なるほど。

カラフルさに心引かれる「カーディガン」

30年位前になるだろうか、偶然スウェーデンの糸に巡り合いました。もとは織物用の素朴な風合いの糸です。弾力のある手触り、ピュアできれいな多色の色ぞろえに心引かれてつくったのが、通称「無理穴カーディガン」です。この赤から弾けました。グリーン、ブルー、イエロー、ピンクと鮮やかな色が次々に加わって、アースカラー中心だった「mon Sakata」は、カラフルな色の世界へと、シフト！

もともと私の色の好みは、母の影響を受けています。子ども時代、女の子たちに流行っていたのはおきまりの赤や紺の服。そんななか、母が私に選んだ色は、茶色のランドセル、グレーのジャンパー、スカートはモスグリーンといった地味なものばかりでした。でも、私もそれが嫌じゃなく、むしろちょっと自慢したくなる気分。ここが、「mon Sakata」のベースカラー、カーキやグレー、茶色につながる源です。色がたくさんあると、ウキウキします。たとえば、グレーはひと色ではありません。銀ねず、葡萄ねず、利休ねず、根岸色、鈍（にび）色…。すべての色がいろいろです。生地が違えば、色のトーンやニュアンスが変わるのだから、色の世界は無限です。

普通に見えるけれど普通じゃない「袖」

今までに見たことのないものをつくりたい。普通に見えても、「mon Sakata」でしか打ち出せないものを。クロワッサンシリーズもそのひとつです。

肩がこんもり、袖口にかけての曲線がクロワッサンに似ていることから名づけました。一般的に、袖の型は決まりきっていて、肩から脇にかけてきり替えが入っています。では、このきり替えをなくしたら？ との発想から、肩そのものにカーブをつけ、身頃と袖をつなぎ、脇にマチをつけました。あっ、いい感じ！ 袖全体にバイアスがかかって、伸びがいい。ゆとりができて、寄りジワで脇線に表情が生まれました。動きやすさも魅力です。

主にコートで、生地が変わると、パターンに修正をかけつつ、バージョンアップ。今では、十数アイテム。「mon Sakata」の人気定番に育っています。