静岡県内の多くの県立高校で、3月2日 卒業式が行われました。磐田市の高校では新たな門出を祝福しようと“あの有名人”からサプライズメッセージが。



静岡県内約80校で卒業式が開かれた2日。240人が門出の日を迎えた磐田西高校では“あるサプライズ”が…。



（先生）

「ある人からメッセージをもらいました。スマホをみんな出して用意してください」



（生徒）

「えー」





そのメッセージはなんと、俳優の有村架純さんから。（有村 架純さん）「卒業は先生や仲間への感謝、この日まで見守ってくれた家族への想い、未来への願いが込められる特別な時間です。この学校での生活もあとわずかですが、きょうこうして迎えた節目の日だからこそ心に浮かぶ“大切な想い”が皆さんの大切な人に全部届きますように、そして、その先に待っている素敵な未来を私も応援しています」これは、携帯通信大手のauが卒業を迎える学生を応援しようと企画したもので、応募があった全国の学校から選ばれた10校に届けられました。（卒業生）「忘れられない一日になりました。楽しかったです」（卒業生）「いつもテレビで見ている俳優からメッセージをもらえて、貴重な体験になりました」（卒業生）「人生の先輩でもあるので。アドバイスをいただいたので、それを胸に頑張っていきたいと思います」（卒業生）「いつも有名人がサプライズするみたいなテレビで見るような話だったから、自分に起こると思わなくて、めちゃ印象的な一日になりました」有村さんからの心温まるサプライズメッセージに、生徒たちにとって忘れられない卒業式となりました。