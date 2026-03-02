フリューは、「リアルサイズソフビコレクション ぽこべぇ」の予約を3月2日10時から5月18日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで受け付ける。受注販売となり、価格は24,750円。商品の発送は11月を予定している。

本商品は、「hololive production（ホロライブプロダクション）」より風真いろはさんのお供「ぽこべぇ」をリアルサイズのソフビフィギュアとして立体化したもの。頭やしっぽなど、細部のバランスを何度も調整し、丸みのあるフォルムを徹底追求しているため、ころんとした愛らしさが際立つ仕上がりになっている。また、造形では毛並みの流れを丁寧に表現し、さらにグラデーション塗装によってふんわりとした質感と奥行きを演出している。

サイズは、ぽこべぇの可愛らしい表情や装飾品をリアルに楽しめるビッグサイズ（約360×315×315mm［全高×横幅×奥行］）。台座を使用しないため、様々な場所に自由にディスプレイできる。

本商品を「FURYU HOBBY MALL」で購入すると、イラストレーター・brat氏による「描き下ろし色紙」が限定特典として付属する。

「リアルサイズソフビコレクション ぽこべぇ」概要

【イメージ画像】【「FURYU HOBBY MALL」限定特典】

【作品名】hololive production

【SKU】AMU-FNX1251

【価格】24,750円

【販売形態】受注販売

【商品サイズ】約360×315×315mm（全高×横幅×奥行）

【仕様】プラスチック製 塗装済み完成品

【原型】ぽんず

【彩色】アレグロ

【撮影】k2b

【特典】描き下ろし色紙

【予約受付期間】3月2日10時～5月18日23時59分

【お届け時期】11月発送予定

【ブランド】F:NEX

【商品タイプ】ソフビフィギュア

【予約場所】FURYU HOBBY MALL ほか

