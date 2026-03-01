TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第2クールEDテーマ「Singing Over」の最新ノンクレジット映像が公開！第21話劇中歌「Bless」リリックビデオ公開＆配信開始！
ANIPLEX × Sony MusicによるオリジナルTVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』（シーヴィス ザ サウンド オブ ヒーローズ）。『冴えない彼女の育てかた』『WHITE ALBUM 2』など数々の話題作でシリーズ構成・脚本を務めた丸戸史明、そして『荒野のコトブキ飛行隊』『ファイアーエムブレム Echoes もうひとりの英雄王』などでキャラクター原案を務めた人気イラストレーター・左 など、実力派スタッフ陣が参加。さらに、劇中歌を担当するのはSony Music選りすぐりのボーカル陣で構成された男女混成ユニット「SI-VIS」。音楽で世界を救うアーティストヒーローたちの物語が、2025年10月5日（日）よりフジテレビほかにて絶賛放送中！
この度、第2クールEDテーマ「Singing Over」の最新ノンクレジット映像である「Singing Over - Boys & Girls -」を公開しました！映像は「SI-VIS」と《XENOS》の新規イラストを使用。さらに、第21話「足りないからこそ、最強」でキョウヤとサマエルの決戦で流れた劇中歌「Bless」のリリックビデオが公開。合わせて各種音楽サイトで配信開始！
●配信情報
第21話劇中歌
「Bless」
作詞：辻井りと
作曲・編曲：YOSHIHIRO(KEYTONE)
配信リンクはこちら
https://si-vis.lnk.to/Bless
●作品情報
TVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』
毎週日曜日朝9時30分よりフジテレビほかにて第２クール放送中
毎週日曜朝9:30~
フジテレビ／関西テレビ／東海テレビ／テレビ西日本／仙台放送／テレビ静岡
北海道文化放送／テレビ新広島／福島テレビ／長野放送／石川テレビ／岡山放送
テレビ愛媛／高知さんさんテレビ／サガテレビ／TKUテレビ熊本／鹿児島テレビ
毎週土曜朝5:20~富山テレビ
毎週土曜朝5:30~新潟総合テレビ
毎週日曜24:55~福井テレビ
毎週日曜25:25〜テレビ宮粼
毎週火曜15:15〜さんいん中央テレビ
毎週日曜25:25〜沖縄テレビ
毎週木曜24:53〜テレビ長崎
毎週木曜24:45〜さくらんぼテレビ
毎週木曜25:15〜岩手めんこいテレビ
配信情報
各配信プラットフォームにて順次配信予定。
ABEMA／Prime Video／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／DMMTV／FOD／Hulu／Lemino／NETFLIX／U-NEXT／アニメ放題／アニメタイムズ／バンダイチャンネル／TVer／Anime Festa／ニコニコチャンネル／ニコニコ生放送／J:COM STREAM／TELASA／milplus
【スタッフ】
監督：吉田大輔
シリーズ構成・脚本：丸戸史明
キャラクター原案：左
キャラクターデザイン：大槻菜穂、藤井奈美
サブキャラクターデザイン：高橋美香、山中正博
モンスターデザイン：尾之上知久
総作画監督：大東百合恵
アクション作画監督：平山貴章
美術監督：牧野孝雄
色彩設計：堀川佳典
撮影監督：三上颯太
CGディレクター：高橋将人
編集：神宮司由美
音響監督：名倉 靖
音楽：睦月周平
アニメーション制作：スタジオヴォルン
主題歌
第2クールOPテーマ：「スーパーノヴァ」SI-VIS
第2クールEDテーマ：「Singing Over」SI-VIS
【キャスト】
キョウヤ：古屋亜南
凪：石見舞菜香
セイレーン：佐倉綾音
μ（ミュー）：鬼頭明里
ソウジ：島粼信長
JUNE（ジューン）：斉藤壮馬
YOSUKE：浪川大輔
神里泪：河瀬茉希
三枝聖那：高垣彩陽
クリオス：潘 めぐみ
リュコス：内田真礼
アポロン：鳥海浩輔
メーデイア：喜多村英梨
サマエル：笠間淳
アルコーン：河本邦弘
アーティスト
キョウヤ starring 馬越琢己 from SI-VIS
凪 starring 成田あより from SI-VIS
セイレーン starring IZUMI from SI-VIS
μ starring 月乃 from SI-VIS
ソウジ starring 鮫々 from SI-VIS
JUNE starring ふるーり from SI-VIS
YOSUKE starring Taisho from SI-VIS
＜ストーリー＞
圧倒的人気を誇る音楽ユニット「SI-VIS」。
そのリーダー・YOSUKEに憧れてオーディションを受けるため上京した主人公・キョウヤは、初めて訪れた渋谷の街で不思議な少女・凪に出会い、「SI-VIS」の新曲プロモーションの世界に誘われる。
そこで目にしたのは、世界を壊す謎の現象ミラージュに立ち向かうという、「SI-VIS」の真実の姿だった。
表向きはアーティストとしてライブ活動をする「SI-VIS」は、地球を守るために戦うヒーローでもあった。
ミラージュを食い止めることができなければ、その地域は存在ごと消滅してしまう――世界の恐ろしい真実を知ったキョウヤは、「SI-VIS」の一員として命を懸けて戦うことになるが……。
©2025 ハルモニアエンタテインメント
