桃井かおり、LAで作った“蒸し鶏入れ忘れ”冷やし中華披露「美味しそう」「器も素敵でセンス抜群」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】女優の桃井かおりが3月1日、自身のInstagramを更新。色鮮やかな手作りの冷やし中華を披露した。
【写真】74歳ベテラン女優「美味しそう」と話題のLAで手作りした冷やし中華
桃井は「冷やし中華がLAではもう売ってる」と、ロサンゼルスでの日常を報告。サラダ菜を敷き、さやえんどうやパプリカ、ブロッコリー、トマト、いり卵などがたっぷりと乗った「ほぼサラダ」な冷やし中華を披露した。「oh！蒸し鶏入れるの忘れた、最近一番大事な物を忘れる」とお茶目な失敗も告白し、「一番好きなものから食べる事にした今年からの我らの誓い叶わず」とつづっている。
この投稿には「彩りが綺麗」「お腹すいてくる」「具沢山でとても美味しそう」「蒸し鶏がなくても十分豪華」「器も素敵でセンス抜群」「季節を先取りしまくってますね」「なんて可愛い失敗」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆桃井かおり、ほぼサラダな冷やし中華披露
◆桃井かおりの冷やし中華に反響
