◇宮様スキー大会国際競技会◇ジャンプ◇ラージヒル（１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝Ｋ点１２３メートル、ヒルサイズ１３７メートル）

ラージヒルが行われ、女子は岩佐明香（２９）＝大林組＝が１回目１３５・５メートル、２回目１１３メートルの１９９点で３年ぶり２度目の優勝を果たした。男子は複合で２０１８年平昌五輪に出場した山元豪（３１）＝ダイチ＝が初優勝。岩佐勇研（２６）＝東京美装＝が３位に入った。

岩佐明が３年ぶりに頂点に立った。２回目は１１３メートルと距離を伸ばせなかったが、首位に立った１回目の“貯金”で逃げ切りに成功。「昨日の練習で良い感覚をつかんでそのイメージのまま１本目に入れたのが良かった。風に惑わされることなく自分の技術に集中できた」と白い歯をこぼした。

気象条件を想定したイメージトレーニングを前日から重ねて試合に臨んだ。この日は強風が吹き荒れ、風速２メートル超えの風を受ける選手もいる中、岩佐明は「３月は風が強いのはわかっているので、どんな風が吹いても距離を伸ばすイメージが大事。今、クルム（オーストリア）でフライングヒルの大会をやっていて、その動画を見て良いイメージをもらえた」。１回目は同１・７５メートルの有利な向かい風を味方に１３５・５メートルに着地。風で飛型を乱すことなく、これ以上飛ぶと危険とされるヒルサイズ（１３７メートル）に迫る大ジャンプを披露した。

日本ジャンプ界を牽引してきた小林陵侑（チームＲＯＹ）や高梨沙羅（クラレ）と同じ９６年生まれ。同世代がミラノ・コルティナ五輪でメダルを獲得する姿をテレビの前で見届けた。「私本当に行けなかったんだなと思ったり、何で雪かきしているんだろうと思いながら過ごしていた。でも、活躍する選手を見てまた４年、一生懸命頑張っていきたいと思った」。来月には３０歳の誕生日を迎えるが、闘志もフィジカルも衰えていない。

日本ハムファンで、３月にはオープン戦を観戦予定。今季は山県秀内野手に注目している。圧倒的に勝ち切るという決意が込められた「ＤＯＭＩれ！」という球団のチームスローガンを共有し「ＤＯＭＩ（ドミ）ってほしい。場所は違えど、ともにＤＯＭＩっていきたい」。４年後の大舞台に向け、黄金世代の道産子が若手に食らいついていく。（島山 知房）