◇W杯アジア1次予選 日本78ー72韓国（2026年3月1日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選4戦目で韓国（同ランク56位）と対戦。一進一退の大接戦を制して桶谷大HC新体制初勝利を飾った。そして日本はW杯アジア1次予選B組単独首位となった。試合後にジョシュ・ホーキンソン（30＝SR渋谷）が“替え歌”を大熱唱した。

「すごく気持ちいいです。本当にうれしい」

“鷹ちゃん”が日本を救った。桶谷HC初陣となった26日の中国戦では、前半14点リードしながらも痛恨の逆転負け。桶谷HC新体制は黒星発進となった。負けられない日韓戦。中国戦ではロースター外となったホーキンソンがスタメン復帰した。

前半から15得点とチームをけん引。後半も緊張感のある大接戦の中で得点を重ねて、チーム最多24得点7リバウンドの大活躍を見せた。

「W杯ぶりに日本代表のユニホームを着て、沖縄アリーナのコートに戻ってきて、勝てて本当にうれしい」と試合を総括した。

1次リーグB組で単独首位に立ったが、今後も厳しい1次リーグの戦いは続く。「コートを走って、リバウンドを取ったり、たまに3Pシュートも打ったり…きょうはあんまり入らなかったのでもうちょっと頑張りたいです」と気合いを入れた。

最後に「沖縄のファンは世界中で一番のファンだと思うので、特別な歌を歌います」と、BEGINの名曲「オジー自慢のオリオンビール」の“替え歌”を歌ってファンを大熱狂させた。