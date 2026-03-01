＜中間速報＞古江彩佳が日本勢トップ 首位と6差で残り8ホール
＜HSBC女子世界選手権 最終日◇1日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。古江彩佳が後半10番までを終えて、首位と6打差のトータル8アンダー・8位タイにつけている。
〈連続写真〉リズムで生み出す安定感 古江彩佳の最新スイング
竹田麗央はトータル7アンダー・12位タイ。岩井明愛はトータル6アンダー・16位タイ、山下美夢有と西郷真央はトータル4アンダー・21位タイ、岩井千怜はトータル3アンダー・27位タイにつけている。勝みなみはトータル2アンダー・31位タイ。馬場咲希はトータル1アンダー・37位タイ、吉田優利はトータル1オーバー・44位タイ、笹生優花はトータル7オーバー・63位タイでバックナインを回っている。トータル14アンダー・単独首位にハナ・グリーン（オーストラリア）。2打差2位にオーストン・キム（米国）、3打差3位タイにはミンジー・リー（オーストラリア）とエンジェル・イン（米国）が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
