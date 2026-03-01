侍ジャパンが１日、２日のオリックス戦、３日の阪神戦との強化試合（いずれも京セラドーム）に向けて、新幹線で大阪入りした。ドジャースの大谷翔平を含めナインは一同は、サポーティングパートナー契約を結ぶユニクロの濃紺スーツに、青色のネクタイを着用。新大阪駅に到着すると居合わせた人たちは、侍ジャパンの登場に騒然となった。

新大阪駅には警察が出動し、駅員も増員。動線を確保するためにロープがひかれる中、ファンらが２００人以上が集結した。駅員や警察は「押さないでください」「ロープに寄りかからないでください」と声を張り上げた。大谷らの姿を確認するとファンは「きゃー」と歓声。大谷らを追いかけるようにファンも大移動した。

侍ジャパンは２月２７、２８日にバンテリンドームで中日と壮行試合を実施。すでに合流している大谷翔平、レッドソックス・吉田正尚、カブス・鈴木誠也、ロッキーズ・菅野智之、エンゼルス・菊池雄星らメジャー組はルール上、ＮＰＢ管轄の同２戦には出場不可で、試合の管轄がＷＢＣ側へと移る３月２日のオリックス戦（京セラＤ）から出場可能となる。

大谷は先週２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国し、２６日に名古屋でチームに合流した。会見では「時差ボケがあり、頭がボーッとするところもある」と話し、ＷＢＣに向けては「前回同様に、プレッシャーのかかる試合が多いとは思いますけど、気持ちはそんなに変わってない。１試合１試合大事だと思いますし、前回優勝したからといって、今回簡単に勝てるわけではないので。自分たちの野球をしっかりやれることが、まず大事かなと思います」と決意を込めていた。

大谷は２７、２８日には、鈴木、吉田のメジャー侍トリオとフリー打撃を実施し、大谷は２７日には計２８スイングで１１本のサク越え。２８日には推定１６０メートルの特大５階席弾を含む２５スイング中、衝撃９発のショータイムを披露。大谷が登場すれば、大歓声がわき起こり、一挙手一投足に注目が集まる“大谷フィーバー”ぶりだった。