神戸市立博物館で、2026年春に3つの特別展を連続で楽しめる展覧会シーズンが始まります。

2月28日からは「ガラスとともに―玻璃文庫名品撰」と「秋岡図書―地理学者のコレクション―」が同時開催中。

4月25日からは、神戸の魅力を約100件の収蔵品でたどる「神戸百華―コレクションが開く神戸の魅力」が開幕します。

神戸市立博物館「2026年春の特別展」

会場：神戸市立博物館開館時間：9時30分〜17時30分（金曜・土曜は20時まで）展示室最終入場：閉館30分前まで休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日休館）

神戸市立博物館は、神戸の歴史と国際文化交流を多角的に伝えるコレクションを継続的に公開するミュージアムです。

同館の2階南蛮美術館室・特別展示室2、3階特別展示室1を横断して、テーマの異なる特別展を展開する構成となっています。

今季はガラス工芸、古地図コレクション、神戸を語る名品群という3本柱で、時代と視点の違いを一度に味わえる内容です。

受贈記念特別展「ガラスとともに」の展示構成

会期：2026年2月28日（土曜）〜4月5日（日曜）会場：2階 南蛮美術館室・特別展示室2出品点数：約120点

本展は、棚橋淳二氏が蒐集した玻璃文庫コレクションの寄贈を受けて企画された受贈記念特別展です。

江戸のびいどろ・ぎやまんから明治以降の近代ガラス、輸入ぎやまん、理化医療器具、七宝焼までを章立てでたどる構成です。

メスシリンダーやメートルグラスのような理化学器具がしっかり含まれている点は、工芸展としては珍しい鑑賞体験になります。

美術としてのきらめきと生活道具としての実用性を同時に読める展示設計が、この企画の大きな見どころです。

同時開催特別展「秋岡図書」の鑑賞ポイント

会期：2026年2月28日（土曜）〜4月5日（日曜）会場：3階 特別展示室1後援：一般財団法人 地図情報センター

「秋岡図書」は、地理学者・秋岡武次郎の蒐集品から優品を厳選した企画です。

古地図だけでなく天文や測量資料まで含むコレクションなので、地図史を点ではなく面で理解しやすい展示になっています。

秋岡が残した蔵書印「秋岡図書」を手がかりに、研究者の視点で集められた資料群の文脈を追えるのも魅力です。

秋岡が語った「古地図は学術品であるとともに美術品」という言葉を、作品を見比べながら体感できる時間になります。

2月開催2展の共通観覧情報と関連プログラム

共通観覧料：一般1,200円（団体1,000円）共通観覧料：大学生600円（団体500円）高校生以下：無料講演会「玻璃文庫のガラス」：3月14日（土曜）14時〜15時30分講演会定員：140名（当日先着順）展示解説会：会期中の土曜17時〜17時30分

「ガラスとともに」と「秋岡図書」は共通観覧券で入場できるため、同日に2つの展示をはしごしやすい運用です。

講演会と展示解説会はいずれも学芸員目線で展示背景を補強できる内容で、初見でも理解が深まりやすくなります。

作品鑑賞だけで終わらず、収集史や研究史まで踏み込んで学べるので、週末の知的なおでかけ先として密度の高い構成です☆

4月開幕「神戸百華」でたどる神戸の魅力

会期：2026年4月25日（土曜）〜6月14日（日曜）会場：3階 特別展示室1、2階 南蛮美術館室・特別展示室2観覧料：一般900円（団体700円）観覧料：大学生450円（団体350円）高校生以下：無料主な展示規模：約100件

「神戸百華」は、山と海が近接する神戸という都市の個性を、同館コレクションを導き手に読み解く春の大型企画です。

豊臣秀吉像や重要文化財の織田信長像、神戸海軍操練所絵図、イラストレイテッド・ロンドンニュースなど、時代も媒体も幅広い資料が並びます。

歴史人物像から港町資料、近代メディア資料までが同じ会場線上に置かれるため、神戸の多層的な成り立ちを体感しやすい展示です。

春の神戸で「古き」と「新た」を同時に味わえる、コレクション展ならではの回遊型企画です。

2月の同時開催2展で素材史と知の収集史を楽しみ、4月の「神戸百華」で都市の物語へ視野を広げる流れがきれいにつながります。

一館で複数テーマを横断できるため、1回ごとに違う鑑賞ルートを組めるのもこのシーズンの強みです。

神戸で展覧会をじっくり楽しみたい週末に、予定へ組み込みやすい特別展ラインナップとなっています。

【神戸の歴史美を3つの企画で堪能できる春シーズン！

神戸市立博物館「ガラスとともに・秋岡図書・神戸百華」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ガラスとともに」と「秋岡図書」は別料金ですか？

2展は共通観覧券で入場でき、一般料金は1,200円（税込）です。

Q. 「神戸百華」の会期はいつですか？

2026年4月25日（土曜）から6月14日（日曜）まで開催中。

