スマホを取り出す小さな手間を減らす新作ミニショルダー「TOUCHE」が、Makuakeで先行販売を開始しました。

財布機能とスマホ確認機能をひとつにまとめた設計で、移動中の動作を止めにくい使い心地を目指したモデルです。

日常の外出から旅行まで、身軽さと見た目のバランスを両立したアイテムとして注目されています☆

KI MIRAGE TOKYO「TOUCHE」

プロジェクト開始：2026年1月30日プロジェクト終了：2026年3月27日一般販売予定価格：14,800円（税込）販売チャネル：Makuake

KI MIRAGE TOKYOは、元ハリウッド俳優が立ち上げたブランドです。

TOUCHEは、財布・スマホ・小物を別々に持つ煩わしさを減らす発想から開発された本革ミニショルダーポーチです。

改札やレジ、チケット提示などの短い動作を連続で行う場面を想定し、確認と操作の流れを止めない設計が採用されています。

スマホを入れたまま使える透明操作窓

前面仕様：透明操作窓付きポケット対応動作：画面確認・タッチ操作

スマホをバッグに入れたまま情報確認できるため、立ち止まる回数を抑えやすい点が実用的です。

ブラックの本体にゴールド金具を合わせた配色で、機能性を前面に出しながら見た目はミニマルにまとまっています。

財布機能を統合したダブル収納構造

カード収納：6枚収納構成：札入れ・小銭入れ・スマホポケット

左右コンパートメントで用途を分けられるため、会計時に必要なものへ短い動線でアクセスできます。

チケットやメモの確認物もまとめて管理しやすく、バッグ内で探す時間を減らしやすい構造です。

日常に馴染むサイズと本革の質感

サイズ：約W22cm×H12cm×D5cm重量：約365g素材：本革（スムースレザー）

長財布よりやや大きい程度の横長シルエットで、必要量を持ちつつボリュームを抑えられるサイズ感です。

カジュアルときれいめの両方に合わせやすく、男女兼用で使える汎用性がスタイリングの幅を広げます。

Makuake先行販売の価格プラン

超早割：11,100円（先着10名）早割：11,840円（先着15名）Makuake割：12,580円（先着20名）通常割：13,320円（先着100名）

単品割に加えて2個セット割と3個セット割も用意され、用途別に選びやすい価格設計になっています。

先着枠があるため、狙うプランを先に決めておくと購入判断がしやすくなります。

TOUCHEは、スマホ確認・決済・小物管理をひと続きの動作で行いたい人に相性のよい設計です。

使う機能を絞りながら素材感と装いのなじみやすさを保っている点が、毎日使いで効いてきます。

動作の時短と見た目のスマートさを両立したい人に、チェックしておきたい新作モデルです。

【取り出さずにスマホ操作できる本革ミニショルダーが外出を変える！

KI MIRAGE TOKYO「TOUCHE」】の紹介でした。

