日本漫画協会が28日、公式サイトを更新。マンガ界で物議を醸している問題に対して、声明文を出した。



【写真】配信停止されたマンガ「常人仮面」

事の発端は27日。小学館が運営する漫画アプリ「マンガワン」で連載していた「常人仮面」の原作者・一路一氏が「堕天作戦」の作者である山本章一氏と同一人物であることを発表。2020年に山本氏が逮捕・略式起訴され罰金刑を受けたことを踏まえ「堕天作戦」の連載を中止していたと伝えた。



しかし、同社は2022年に一路一に名前を変えた山本氏原作のマンガ「常人仮面」を新連載として開始。「本来であれば原作者として起用するべきではありませんでした」と謝罪し、同作の配信停止および単行本出荷を停止した。組織的関与は否定したものの、同社で作品を掲載していた漫画家や関係者からは、同社の管理体制に対して疑問の声が上がっていた。



これに対して、日本漫画協会は声明文を公開。「報道により、漫画家による性加害およびその対応を巡り、出版社の関与が指摘されております。この事案について、事実関係はいまだ十分に明らかになっていないと受け止めております」としながらも「業界の信頼に関わる重要な問題であると認識しております。本件は漫画界全体に関わる課題です」と問題提起した。



今後の対応について「関係出版社におかれては、被害者の尊厳と安全を十分配慮のうえ、透明性のある調査を行い、その結果や再発防止に向けた取り組みを公表するとともに、今後の連載や契約に不安を抱える漫画家にも適切な配慮がなされることを望みます」と記している。



（よろず～ニュース編集部）