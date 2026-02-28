宮崎が純国産スパイクメーカーとクラブ初のフットウェアパートナーシップ契約締結
テゲバジャーロ宮崎は27日、株式会社YASUDAとフットウェアパートナーシップ契約を締結したと発表した。
公式サイトで「このたび、当クラブは、国内初の純国産スパイクメーカーであり、日本サッカーの歴史を築いて来ました株式会社YASUDA様と、クラブ初のフットウェアパートナーシップ契約を締結しました」と報告。「テゲバジャーロ宮崎をご支援いただけることを、クラブ一同、大変心強く感じております」とし、「株式会社YASUDA様と新たなステージでの戦いに臨んでまいります」と表明した。
YASUDAの代表取締役を務める佐藤和博氏は「YASUDAは単なるスポーツブランドではなく、『人と人をつなぐブランド』でありたいと考えています。今回、宮本代表とお話しさせていただく中で、クラブが地域を愛し、ファン・サポーターの皆様と歩む姿勢に深く共鳴し、この素晴らしいご縁をいただくこととなりました」と説明。「宮崎の地から、新しい歴史を一緒に作りましょう。これから、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
