堅調な販売を続けているコンパクトミニバン。2025年度上期の登録車販売台数ランキングでは、5位にトヨタ・シエンタ、6位にホンダ・フリードがランクインしており、その高い人気がうかがえる。



本記事では、人気の3代目フリード（GT系）と3代目シエンタ（10系）を徹底比較。なお、比較は販売の中心となっているハイブリッド車を軸に検証していく。購入後に「失敗した」「後悔した」とならないための、クルマ選びの参考にしてほしい。



【POINT】ホンダ フリード（GT系）がおすすめな人

・乗り心地重視

・より自分好みのデザインを選びたい

・2列目キャプテンシートの6人乗りが欲しい



【POINT】トヨタ シエンタ（10系）がおすすめな人

・とにかく、燃費重視

・荷室の使い勝手が需要

・クラストップレベルの予防安全装備が欲しい

・ややコスパに優れる価格



3代目フリード（GT系）の特徴

3代目にあたるフリード（GT系）は、2024年6月に登場した。GT系フリードは、内外装のキャラクターが異なる「AIR（エアー）」と「CROSSTAR（クロスター）」の2つのモデル体系を設定している。グレード構成は、エアーが「エアー」「エアーEX」の2グレード、クロスターはモノグレード展開となっている。



シートレイアウトは、6〜7人乗りの3列シート仕様が中心。加えて、クロスターのみ5人乗り仕様が用意されている点も特徴だ。この5人乗り仕様は、先代のフリード＋を彷彿とさせる設計で、リア荷室の開口高を低く抑えることで、荷物の積み下ろしがしやすく、実用性の高さが際立っている。



パワートレインは、1.5Lガソリンエンジンと、最高出力123ps・最大トルク253Nmを発生する駆動用モーターを組み合わせた1.5Lハイブリッドシステム「e:HEV」の2種類を設定。駆動方式は、スロープ仕様を除く全グレードで2WDと4WDの選択が可能となっている。



運転支援システムには、ホンダ独自の「Honda SENSING（ホンダセンシング）」を全車標準装備。衝突軽減ブレーキ（CMBS）をはじめとする15の先進安全機能により、日常の運転から長距離移動までドライバーを幅広くサポートする。さらにオプションとして、後退車庫サポートやアダプティブドライビングビームも用意されている。



コネクティッド機能では、車載通信モジュール「Honda CONNECT（ホンダコネクト）」を搭載。対応するナビ・オーディオはディーラーオプションとして設定され、ボタンひとつでオペレーターにつながる「緊急サポートセンター」や、車内Wi-Fiなど、「Honda Total Care プレミアム」が提供する各種サービスを利用可能だ。



また、2025年1月にはハイブリッド車、3月にはガソリン車に新しい外装塗料を採用。あわせて、アダプティブドライビングビーム、後退車庫サポート、マルチビューカメラシステム、LEDアクティブコーナリングライトといった先進装備が、全グレードで選択可能となった。



3代目シエンタ（10系）の特徴

3代目にあたるシエンタ（10系）は、2022年8月に登場した。10系シエンタは、TNGA（GA-B）プラットフォームをベースに新設計された骨格を採用。さらに、主要な骨格部材を連結した環状骨格構造を用いることで、結合部の剛性を高めている。



また、車両主要骨格に構造用接着剤を使用し、ルーフパネルには高減衰タイプのマスチックシーラーを一部採用。これにより、操縦安定性、乗り心地、静粛性の向上を実現している点も特徴だ。



パワートレインは、最高出力120ps・最大トルク145Nmを発生する1.5Lガソリンエンジンと、システム最高出力116psを発生する1.5Lハイブリッドシステムの2種類を設定。ガソリン車の駆動方式は2WD（FF）のみ。一方、ハイブリッド車には、後輪をモーターで駆動する電気式4WD「E-Four」が用意されている。



運転支援システムには、最新の予防安全パッケージであるトヨタセーフティセンスを全車に標準装備。衝突被害軽減ブレーキのプリクラッシュセーフティは、車両、歩行者、自転車運転者に加え、自動二輪車（昼間）まで検知範囲を拡大。事故発生率の高い交差点での支援にも対応している。さらに、運転状況に応じたリスクを先読みし、ステアリングやブレーキ操作を支援するプロアクティブドライビングアシストも採用されている。



加えて、高度運転支援技術であるトヨタチームメイトの機能として、縦列駐車や車庫入れ時にアクセル、ブレーキ、ハンドル操作、シフト操作まで車両が支援するアドバンストパークを設定。駐車時の負担を大きく軽減してくれる。



コネクティッド機能では、車載通信機を活用し、ソフトウェアアップデートや充実したT-Connectサービスなど、いわゆる“つながる”機能も強化されている。



10系シエンタは、2024年5月に一部改良を実施。各グレードで装備の充実が図られた。最上級グレードのZでは、10.5インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）プラスやパノラミックビューモニターを標準装備。さらに、デジタルキーや外部給電アタッチメントをオプション設定した。



ZおよびGグレードではパノラミックビューモニターを標準装備化し、Xグレードのガソリン車ではスマートエントリーを標準装備。あわせて、ボディカラーに新色が追加されている。乗車定員は、ガソリン車、ハイブリッド車ともに5人乗りと7人乗りを設定している。



カタログ燃費値では、シエンタ（10系）が優勢

▽燃費比較



・フリード（GT系）の評価は4.0

・シエンタ（10系）の評価は4.5



【フリード（GT系）1.5L ガソリン】

・駆動方式：2WD

・燃費（WLTCモード）：16.3〜16.5km/L

・車両重量：1370kg

・駆動方式：4WD

・燃費（WLTCモード）：14.4〜14.5km/L

・車両重量：1470kg



【フリード（GT系）1.5L e:HEV】

・駆動方式：2WD

・燃費（WLTCモード）：25.3〜25.6km/L

・車両重量：1460kg

・駆動方式：4WD

・燃費（WLTCモード）：21.1〜21.3km/L

・車両重量：1580kg



【シエンタ（10系）1.5Lガソリン（4WDなし）】

・駆動方式：2WD

・燃費（WLTCモード）：18.3〜18.4km/L

・車両重量：1270〜1300kg



【シエンタ（10系）1.5L ハイブリッド】

・駆動方式：2WD

・燃費（WLTCモード）：27.6〜28.4km/L

・車両重量：1330kg

・駆動方式：4WD

・燃費（WLTCモード）：24.8km/L

・車両重量：1420kg



フリード（GT系）とシエンタ（10系）のカタログ燃費値を比較すると、ガソリン車、ハイブリッド車ともに、シエンタが一歩リードしていることが分かる。



この差は、ハイブリッドシステムの方式の違いも影響しているが、より大きな要因のひとつが車両重量だ。ハイブリッド車同士で車重を比べると、フリードはシエンタよりも約130〜160kg重い。これだけの重量差があれば、燃費性能に差が生じるのは自然な結果と言えるだろう。



同様の傾向はガソリン車でも見られることから、燃費差の主因はハイブリッドシステムそのものの重量というより、車両の基本構造、すなわちプラットフォームの重量差にあると考えられる。



コスパに優れるシエンタ（10系）、内装の質感が良いフリード（GT系）

▽価格比較



・フリード（GT系）の評価は3.0

・シエンタ（10系）の評価は4.0



フリードとシエンタの最上級グレードの価格は下記の通り。



【ホンダ フリードe:HEV クロスター】

・4WD／6人乗り：360万2500円



【トヨタ シエンタ ハイブリッドZ】

・4WD／7人乗り：332万2000円



フリードの最上級グレードであるe:HEV クロスター4WD（6人乗り）と、シエンタの最上級グレードであるハイブリッドZ 4WD（7人乗り）を比較すると、車両価格の差は約28万円となり、フリードのほうがやや高価だ。



両車ともに燃費性能に優れた1.5Lエンジンのハイブリッドシステムを搭載しており、システム構成こそ異なるものの、基本的なパワートレインの方向性は共通している。装着されるタイヤサイズも、ともに185/65R15と同一だ。ただし、フリードは15インチアルミホイールを標準装備しているのに対し、シエンタはスチールホイールが標準で、アルミホイールはオプション設定となる。



快適装備に目を向けると、シエンタ ハイブリッドZ 4WD 7人乗りは、10.5インチディスプレイを採用したディスプレイオーディオ（コネクティッド・ナビ対応）Plusを標準装備している。一方、フリード e:HEV クロスター4WD 6人乗りでは、この装備はオプション扱いだ。また、車内の空気を循環させる天井サーキュレーターは、シエンタではオプション設定が用意されているが、フリードには設定自体がない点も違いとして挙げられる。



シート表皮については、フリードがプライムスムースとファブリックを組み合わせたコンビシートを標準装備しているのに対し、シエンタは消臭・撥水撥油機能を備えたファブリックシートを採用している。質感を重視するフリード、実用性を重視するシエンタという性格の違いが表れている部分だ。



使い勝手の面では、シエンタが優位な装備も多い。シエンタは、キーを携帯していればフロントドア下側に足を出し入れするだけでドアが自動開閉するハンズフリーデュアルパワースライドドアを採用しており、荷物を持った状態でも乗り降りしやすい。



運転支援システムについては、フリードはホンダ独自のホンダセンシングを全車に標準装備。衝突軽減ブレーキ（CMBS）を含む15の機能でドライバーを支援し、後退車庫サポートやアダプティブドライビングビームはオプション設定となっている。



一方、シエンタは最新のトヨタセーフティセンスを全車に標準装備。衝突被害軽減ブレーキのプリクラッシュセーフティでは、車両、歩行者、自転車運転者に加え、自動二輪車（昼間）まで検知対象を拡大し、交差点での支援にも対応している。さらに、運転状況に応じたリスクを先読みして操作を支援するプロアクティブドライビングアシストを採用。加えて、縦列駐車や車庫入れ時の操作を車両が支援する高度運転支援機能として、トヨタチームメイトのアドバンストパークも設定されている。



運転支援機能の基本的な部分は両車で大きな差はないが、オプションを含めた先進性という点では、シエンタのほうが一歩踏み込んだ内容と言える。



GT系フリードに標準装備で、10系シエンタに装着されていない主な装備は以下の通り。



・15インチアルミホイール

・合成皮革を使用したコンビシート

・シートヒーター機能



一方、10系シエンタに標準装備で、GT系フリードに装着されていない主な装備は以下の通り。



・ディスプレイオーディオ（コネクティッド・ナビ対応）

・天井サーキュレーター

・ドライブレコーダー



最上級グレード同士の価格差は約28万円でフリードのほうが高額となるが、装備内容を総合的に比較すると、標準装備の充実度という点ではシエンタのほうがややコストパフォーマンスに優れる印象だ。一方で、内装の質感や装備の方向性を重視するユーザーにとっては、フリードにも十分な魅力があると言える。



両車とも値引き額は、まだ渋めの様相

▽購入時の値引き術



・フリード（GT系）の評価は3.5

・シエンタ（10系）の評価は3.5



フリードは人気モデルということもあり、新車の納期はおおむね2〜4か月程度と、やや長めの傾向にある。その影響もあって、新車の値引き額は0〜20万円前後と、やや渋い水準にとどまっているのが実情だ。



ただし、フリードはホンダの登録車の中でも販売台数トップクラスを誇る主力モデルであり、シエンタと販売台数を競い合う存在でもある。そのため、商談の際にシエンタをしっかりと競合車として提示することで、値引き額の上積みが期待できるだろう。



一方のシエンタは、デビュー当初から長期間にわたり、1年を超える納期が話題となったモデルだが、現在では納期もほぼ通常水準に戻りつつある。加えて、フリードよりもモデルライフがやや長いことから、値引き額は徐々に拡大する傾向にあるようだ。



さらに、時期的にはマイナーチェンジが視野に入るタイミングでもあり、条件次第では大幅な値引きが期待できる可能性もある。こちらも、フリードとしっかり競合させることが、好条件を引き出すためのポイントとなる。



なお、新車の値引き額ばかりに目が行きがちだが、下取車の売却価格も総支払額を左右する重要な要素だ。ディーラー下取りだけでなく、買取専門店などでも査定を行い、両車の商談条件とあわせて比較することをおすすめしたい。



仮に新車値引きを数万円引き上げられたとしても、下取価格が相場より安ければ意味が薄れてしまう。最終的には、最も高い買取価格を提示した先に売却することが、賢いクルマ選びにつながる。



デザインは2タイプあるフリード（GT系）が選ばれやすい？

▽デザイン比較



・フリード（GT系）の評価は4.0

・シエンタ（10系）の評価は3.5



▽ミニマムなエアーと逞しさを強調したクロスターを用意したフリード



フリードは、クルマ全体をシンプルで上質な造形としながら、信頼感と使い勝手の良さを感じさせるスタイリングを目指してデザインされている。



フロントまわりは、シャープな造形のヘッドライトとフロントグリルを組み合わせることで、凛とした表情を演出。親しみやすさと同時に、所有する満足感や誇りを感じさせるデザインに仕上げられている。



一方のクロスターは、信頼感のあるエアーをベースとしつつ、ブラック仕上げのフロントバンパーやホイールアーチプロテクター、サイドシルガーニッシュを採用。さらに、高輝度シルバーの専用フロントグリルやリアロアガーニッシュ、ルーフレールなどの専用装備を加えることで、よりアクティブで力強い印象を強めている。



フリード本来の個性を生かしながら、アウトドアやレジャーといった幅広いシーンでの使用を想定し、活動的なライフスタイルを後押しするデザインがクロスターの特徴と言える。



▽かわいらしさペットのような愛着がわくシエンタ



3代目シエンタ（10系）のデザインキーワードは、「Emotive Life Tool」。日常を彩り、使うほどに愛着が湧く“ちょっといいモノ”であることを目指し、ライフツールとしての機能性をデザインで表現している。



外観のモチーフには、シンプルな造形を意識した「シカクマル」を採用。四角と丸を組み合わせたフォルムとすることで、ボディをコンパクトに見せる効果に加え、取り回しの良さにもつながるシルエットを実現している。



フロントマスクは、テレビCMのメインキャラクターにも通じる“ワンコ”をイメージしたデザインで、親しみやすく愛着の湧く表情が特徴だ。厚みのあるフロント形状とすることで、運転席からの見切りも良く、運転のしやすさにも配慮されている。



スタイリッシュで落ち着いた印象のフリードか、可愛らしさと親しみやすさを前面に押し出したシエンタかは、ユーザーの好みによって評価が分かれる部分だろう。ただし、エアーとクロスターという2タイプのデザインを用意し、幅広い嗜好に対応したフリードの戦略は高く評価できる。これも、フリードの販売が好調な要因のひとつと言えそうだ。



使い勝手は室内幅・高で上回るシエンタ（10系）が優位

▽室内空間と使い勝手



・フリード（GT系）の評価は4.0

・シエンタ（10系）の評価は4.5



3代目フリード（GT系）と3代目シエンタ（10系）のボディサイズ、ホイールベース、荷室容量は以下のとおり。



【フリード】

・全長×全幅×全高：4310mm×1695mm×1755mm

（クロスターの全幅：1720mm、4WDの全高：1780mm）

・ホイールベース：2740mm



【シエンタ】

・全長×全幅×全高：4260mm×1695mm×1695mm

（4WDの全高：1715mm）

・ホイールベース：2750mm



フリードは、エアーが5ナンバー。クロスオーバーテイストのクロスターが3ナンバーサイズとなっている。搭載しているエンジンの排気量は1.5Lなので、税金面では変わらない。



対するシエンタは、全車5ナンバーサイズだ。室内の広さに大きく影響するホイールベースは、フリードが2740mm。シエンタは2750mmと10mmだけシエンタのほうが長い。



これを踏まえて、3列シート車の室内空間の広さを比べていると、フリードは室内長2645mm×室内幅1470mm×室内高1270mm。シエンタは、室内長2545mm×室内幅1530mm×室内高1300mmと全長の長いフリードが室内長では100mm上回っている。だが、室内幅は60mm、室内高は30mmも3代目10系シエンタが上回っている。



3列目シートは、フリードが一般的な左右跳ね上げ式なのに対して、シエンタはセカンドシート下に収納するという優れたパッケージとなっている。ほぼ同じサイズの両車だが、この3列目シートの格納方法の差が大きく、利便性はシエンタのほうが上回っている。



また、乗車定員が微妙に異なる。フリードは、グレードによるが5/6/7人乗りの3タイプから選べる。キャプテンシートの6人乗り仕様グレードが多い。シエンタは、5/7人乗りの2タイプからの選択になり、6人乗りの設定はない。



ほぼ互角の予防安全装備だが、機能面でシエンタ（10系）がややリード

▽安全装備＆運転支援機能



・フリード（GT系）の評価は4.0

・シエンタ（10系）の評価は4.0



フリードは、ホンダ独自の予防安全・運転支援システムであるホンダセンシングを全車に標準装備している。衝突軽減ブレーキ（CMBS）をはじめとする15の機能により、日常の運転から高速走行まで幅広くドライバーをサポートする。後退車庫サポートやアダプティブドライビングビームはオプションだ。



一方、シエンタは最新の予防安全パッケージであるトヨタセーフティセンスを全車に標準装備。衝突被害軽減ブレーキのプリクラッシュセーフティは、車両、歩行者、自転車運転者に加え、自動二輪車（昼間）まで検知対象を拡大し、事故発生率の高い交差点内での支援にも対応している。



さらに、運転状況に応じたリスクを先読みし、ステアリングやブレーキ操作をサポートするプロアクティブドライビングアシストなど、8つの機能がパッケージ化されている。



加えて、縦列駐車や車庫入れ時にアクセル、ブレーキ、ステアリング操作、シフト操作まで車両が支援する高度運転支援技術として、トヨタチームメイトのアドバンストパークも設定されている。



予防安全機能の基本的な充実度という点では両車ともに高い水準にあるが、自動ブレーキの検知対象の広さや、交差点内での衝突リスク低減といった機能面では、シエンタがややリードしている印象だ。



乗り心地重視のフリード。意外とキビキビ系のシエンタ

▽走行性能の比較



・フリード（GT系）の評価は4.0

・シエンタ（10系）の評価は4.0



フリードのエンジン最高出力、最大トルク、車両重量は以下のとおり。



【1.5Lガソリンエンジン】

・最高出力／最大トルク：118ps／142Nm

・車両重量：1370〜1470kg



【1.5Lハイブリッド（e:HEV）】



・エンジン最高出力／最大トルク：106ps／127Nm

・モーター最高出力／最大トルク：123ps／253Nm

・車両重量：1460〜1580kg



シエンタのエンジンの最高出力、最大トルク、車両重量は以下のとおり。



【1.5Lガソリンエンジン】

・最高出力／最大トルク：120ps／145Nm

・車両重量：1270〜1300kg



【1.5Lハイブリッド】

・エンジン最高出力／最大トルク：91ps／120Nm

・モーター最高出力／最大トルク：80ps／141Nm

・車両重量：1330〜1420kg



▽フリード：ファミリーカーらしい穏やかなハンドリングと快適な乗り心地



フリードに搭載されるe:HEVは、シリーズハイブリッド方式を基本としたハイブリッドシステムだ。基本的にはエンジンで発電し、その電力を用いてモーターで走行する仕組みとなっている。ただし、中速から高速域でエンジン負荷が低く、エンジンのみで走行したほうが効率的とシステムが判断した場合には、エンジン直結モードへと切り替わる。



EVモードで走行している際の静粛性の高さも、フリードの大きな美点のひとつだ。最大トルク253Nmを発生するモーターにより、発進時から力強く、走行シーンを問わず余裕のある加速を見せる。



サスペンションはややソフトな設定で、街乗りでは快適性を重視した乗り心地となっている。ただし、高速道路などで速度が上がると、上下動がやや大きくなり、収まりの悪さを感じる場面もある。



ハンドリングは、いわゆるホンダ車らしいキビキビとしたスポーティさよりも、穏やかで安定感を重視した味付けだ。コンパクトミニバンというキャラクターに合わせたセッティングで、誰でも扱いやすく、安心して運転できる印象を受ける。一方で、運転そのものを楽しみたい人にとっては、やや物足りなさを感じる可能性もあるだろう。



▽シエンタ：意外なほど、シッカリ感ある走行性能



シエンタのハイブリッドシステムは、システム最高出力116psと数値上はやや控えめだが、モータードライブ主体の特性により、低速域から力強いトルクを発揮する。そのため、実際の走行ではスペック以上にパワフルな印象を受ける。



フリードe:HEVと比べると、車両重量が約130kg軽いこともあり、発進時や加速時のレスポンスは十分。日常域での加速性能に不足を感じる場面は少ないだろう。



乗り心地は、フリードに比べるとやや硬めの設定だ。路面の凹凸を多少伝えるものの、不快に感じるほどではなく、全体としてはしっかり感のある足まわりと言える。むしろ、高速道路など速度域が上がる場面では安定感が増し、安心して走行できる。



このやや引き締まったサスペンション設定の恩恵もあり、シエンタはフリードよりもキビキビとした走りを見せる。背の高いコンパクトミニバンでありながら、ステアリング操作に対する反応は素直で、コーナリングでも意外なほど軽快に走れる点が印象的だ。



快適性を重視した乗り味のフリードに対し、シエンタは安定感と走る楽しさをバランス良く備えた性格と言える。こうした乗り味の違いは好みが分かれる部分でもあるため、購入前にはじっくりと試乗し、自分に合ったフィーリングを確かめたい。



両車、高リセールバリューだが未使用車が・・・

▽リセールバリュー比較



・フリード（GT系）の評価は4.0

・シエンタ（10系）の評価は4.0



【ホンダ フリード（GT系）e:HEV クロスター（FF）】

・中古車相場2024年式：約310〜340万円

・当時の新車価格比：約97〜106％



【トヨタ シエンタ（10系）ハイブリッドZ（FF）】

・中古車相場2024年式：約280〜340万円

・当時の新車価格比：約92〜112％



フリードはデビューが2024年と新しく、年式としては非常に高年式だが、今回は2025年時点での1年落ち相当として比較した。



両車ともに人気モデルで新車の納期が長めという事情もあり、中古車市場では高値傾向が続いている。高価格帯の車両では、新車価格を上回る新車価格比となっているケースも見られる。



とくにフリードは、中古車の安価な価格帯であっても新車価格比は約97％からと高水準だ。ここまで価格が高いと、中古車を選ぶよりも、新車を値引きして購入したほうが合理的と感じられる状況にある。現時点では、フリードの中古車は様子見と判断するのが無難だろう。



一方、シエンタの中古車相場は新車価格比で約92〜112％と、価格帯にやや幅がある。同じような条件の車両であっても、販売店によって価格差が大きいケースがあるため、なぜ高いのか、なぜ安いのかをしっかり確認したうえで購入する必要がある。



フリードとシエンタはいずれも販売台数が多いモデルのため、年式が古くなるにつれて中古車相場は徐々に下がっていくと考えられる。SUVほど強い人気を持つカテゴリーではないことを踏まえると、3年落ち程度からが価格面での買い時になってくる可能性が高い。



ただし、両車ともに、あるタイミングでリセールバリューが大きく下落する可能性もある。というのも、2025年時点では当年式の中古車が非常に多く流通しており、その多くが未使用車だからだ。納期が長い一方で未使用車が大量に市場に出回っている現状は、新車販売の歪みを感じさせる部分でもある。



今後もこうした未使用車が継続的に市場へ流入すれば、中古車相場の下落とともに、リセールバリューの低下も避けられないだろう。そのため、フリードやシエンタの売却を検討している場合は、できるだけ早めに動いたほうが有利と言える。



まとめ：乗り味や装備の違いをジックリ検討したい

▽総合評価



フリードとシエンタでは、走行性能の方向性に明確な違いがある。どちらが優れている、劣っているという話ではなく、重視するポイントや好みによって評価が分かれる部分だ。



とくに乗り心地の違いは分かりやすい。フリードは、ややフワフワ感のあるサスペンション設定で、街乗りや低速域では快適性が高い。一方、シエンタはシッカリとした足まわりで、路面状況を的確に捉えながら安定して走る。



そのため、高速道路や山道といった速度域が高い場面や、走りを楽しみたいシーンでは、シエンタのほうが軽快で楽しく感じられるだろう。逆に、日常の移動や家族を乗せる機会が多く、快適性を重視するならフリードが向いている。



この乗り味の違いは、カタログスペックだけでは判断しにくい部分でもある。購入を検討する際は、実際に試乗し、自分の運転スタイルや使い方に合うかどうかをしっかり確かめたいところだ。



（まいどなニュース／norico）