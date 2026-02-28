【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】富永、中国監督に「妨害」されながら3P成功

バスケットボール日本代表のSG富永啓生が、流石のシュートセンスを見せた。中国代表のHC（ヘッドコーチ）に妨害されるまさかのアクシデントがありながらも、3Pシュートをねじ込んだ。

日本代表は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で中国代表と対戦。桶谷大ヘッドコーチの初陣は、第2クォーターまでリードしていたが、最終的に80−87で敗れた。

ターニングポイントとなった第3クォーターは、日本のターンオーバーが目立ったことで中国に逆転を許した。一方でこのクォーターでは、日本が誇るシューターが相手の“妨害”にもめげず3Pシュートを沈めている。

49−53で迎えた残り2分7秒。PG富樫勇樹のドライブから、右のウイングポジションで富永がボールを受ける。中国のダオ・ジーウェイにフェイスガードで対応されるが、細かなフェイントで相手の動きを封じて3ポイントシュートを狙うと、ボールは美しい弧を描いてネットを揺らした。

このシーンでは、富永とダオ・ジーウェイの後ろに、中国代表を率いるグオ・シーチャンHCの姿が。リプレイ映像で見ると、グオHCはサイドラインのギリギリに立ち、ボールを受ける寸前の富永の腕になんとタッチ。さらに両手を広げてプレッシャーをかけるような行動に出て、シュート直後にも手を挙げて邪魔するような動きを見せていた。HCによるまさかの妨害行為だった。

SNS上では称賛と怒りの声

この一部始終はファンの間でも話題に。SNS上では「富永啓生選手の理不尽スリーは相手に大ダメージを与えますね」「一瞬の駆け引きで今日最初のスリー」「あの駆け引きは流石富永だな」「富永のえげつないスリー」「富永のスリーはマジで美しい」と富永を絶賛する声が多く見られた。

その一方で、「どこまでも邪魔してくるな」「なんか中国のHCもディフェンスしてるんだが」「中国のHCなんなん？めっちゃ妨害するやん」「富永のスリー直前に相手のHCが触ってるよな？」「HCと選手でダブルチームって…」「中国のHCおもっきし富永に当たってんじゃん」「富永に触るなよ」など妨害行動に苛立ちの声が殺到した。

この日の中国HCは、とりわけ後半にたびたびコート内への侵入を繰り返し、第4クォーターではなんと富永がドリブル中にボールに触れる問題行動も起こしていた。

富永の3ポイントは6本中2本（成功率は33.33%）の成功にとどまったが、外からのシュートを警戒する相手の裏をついたドライブなどで2ポイントは7本中4本（成功率57.14%）を決めて、チームでトップタイとなる14得点をマークした。3月1日の韓国代表戦では、富永のさらなる爆発に期待がかかる。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

