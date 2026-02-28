今週の【上場来高値銘柄】東鉄工、マクドナルド、住友鉱など265銘柄
今週の日経平均株価は、日銀利上げ観測後退や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前週末比2024円高の5万8850円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は265社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した東鉄工業 <1835> [東証Ｐ]、1株を4株に株式分割すると発表した日本ドライケミカル <1909> [東証Ｓ]、26年3月期業績予想と配当予想を上方修正したライト工業 <1926> [東証Ｐ]、SMBC日興証券が投資判断を「2→1」に格上げした森永乳業 <2264> [東証Ｐ]、業務用音響・映像・照明機器の販売施工を行うアセントを子会社化するヒビノ <2469> [東証Ｓ]、25日から標準店の約6割の商品値上げを発表した日本マクドナルドホールディングス <2702> [東証Ｓ]、大和証券が目標株価1万0500円に引き上げたＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ]、養液栽培技術ベンチャー「農研ネイチャー・ポニックス」設立した旭化成 <3407> [東証Ｐ]、米イラン核協議を控え思惑買いが向かった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、3月末を基準日に1株を6株に分割を実施するフジクラ <5803> [東証Ｐ]など。また、住友電気工業 <5802> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など153社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 27銘柄
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1436> グリーンエナ [東証Ｇ]
<1450> タナケン [東証Ｓ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1770> 藤田エンジ [東証Ｓ]
<1799> 第一建設 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1835> 東鉄工 [東証Ｐ]
<1871> ピーエス [東証Ｐ]
<1882> 東亜道 [東証Ｐ]
<1926> ライト [東証Ｐ]
<1930> 北陸電工 [東証Ｐ]
<1934> ユアテック [東証Ｐ]
<1939> 四電工 [東証Ｐ]
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1946> トーエネク [東証Ｐ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1959> クラフティア [東証Ｐ]
<1967> ヤマト [東証Ｓ]
<1968> 太平電 [東証Ｐ]
<1975> 朝日工 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 5銘柄
<2001> ニップン [東証Ｐ]
<2224> コモ [東証Ｓ]
<2264> 森永乳 [東証Ｐ]
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
<2875> 東洋水 [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 4銘柄
<3104> 富士紡ＨＤ [東証Ｐ]
<3402> 東レ [東証Ｐ]
<3569> セーレン [東証Ｐ]
<3612> ワールド [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 2銘柄
<3891> 高度紙 [東証Ｓ]
<3941> レンゴー [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 28銘柄
<3407> 旭化成 [東証Ｐ]
<4008> 住友精化 [東証Ｐ]
<4041> 日曹達 [東証Ｐ]
<4091> 日本酸素ＨＤ [東証Ｐ]
<4094> 日化産 [東証Ｓ]
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4182> 菱ガス化 [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4187> 大有機 [東証Ｐ]
<4203> 住友ベ [東証Ｐ]
<4205> ゼオン [東証Ｐ]
<4220> リケンテクノ [東証Ｐ]
<4231> タイガポリ [東証Ｓ]
<4272> 日化薬 [東証Ｐ]
<4275> カーリット [東証Ｐ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4462> 石原ケミ [東証Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4971> メック [東証Ｐ]
<4972> 綜研化学 [東証Ｓ]
<4975> ＪＣＵ [東証Ｐ]
<4992> 北興化 [東証Ｓ]
<7917> ＺＡＣＲＯＳ [東証Ｐ]
<7970> 信越ポリ [東証Ｐ]
<7988> ニフコ [東証Ｐ]
<9845> パーカー [東証Ｓ]
● 医薬品――――――――――― 6銘柄
<4503> アステラス [東証Ｐ]
<4507> 塩野義 [東証Ｐ]
<4519> 中外薬 [東証Ｐ]
<4547> キッセイ [東証Ｐ]
<4549> 栄研化 [東証Ｐ]
<4553> 東和薬品 [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 7銘柄
<5101> 浜ゴム [東証Ｐ]
<5105> ＴＯＹＯ [東証Ｐ]
<5110> 住友ゴ [東証Ｐ]
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
<5161> 西川ゴム [東証Ｓ]
<5184> ニチリン [東証Ｓ]
<5195> バンドー [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 6銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5333> ガイシ [東証Ｐ]
<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ]
<5357> ヨータイ [東証Ｐ]
<5368> 日本インシュ [東証Ｓ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 1銘柄
<5482> 愛知鋼 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 8銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5713> 住友鉱 [東証Ｐ]
<5714> ＤＯＷＡ [東証Ｐ]
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5805> ＳＷＣＣ [東証Ｐ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 3銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5982> マルゼン [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 25銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6013> タクマ [東証Ｐ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6113> アマダ [東証Ｐ]
<6134> ＦＵＪＩ [東証Ｐ]
<6146> ディスコ [東証Ｐ]
<6209> リケンＮＰＲ [東証Ｐ]
<6226> 守谷輸送機 [東証Ｓ]
<6227> ＡＩメカ [東証Ｓ]
<6264> マルマエ [東証Ｐ]
<6305> 日立建機 [東証Ｐ]
<6309> 巴工業 [東証Ｐ]
<6327> 北川精機 [東証Ｓ]
<6328> 荏原実業 [東証Ｐ]
<6333> 帝国電 [東証Ｐ]
<6368> オルガノ [東証Ｐ]
<6370> 栗田工 [東証Ｐ]
<6371> 椿本チ [東証Ｐ]
<6383> ダイフク [東証Ｐ]
<6402> 兼松エンジ [東証Ｓ]
<6407> ＣＫＤ [東証Ｐ]
<6432> 竹内製作所 [東証Ｐ]
<6459> 大和冷 [東証Ｐ]
<6486> イーグル工 [東証Ｐ]
<6490> ＰＩＬＬＡＲ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 28銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6524> 湖北工業 [東証Ｓ]
<6590> 芝浦 [東証Ｐ]
<6622> ダイヘン [東証Ｐ]
<6651> 日東工 [東証Ｐ]
<6744> 能美防災 [東証Ｐ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6787> メイコー [東証Ｐ]
<6806> ヒロセ電 [東証Ｐ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
<6855> 電子材料 [東証Ｓ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6857> アドテスト [東証Ｐ]
<6871> 日本マイクロ [東証Ｐ]
<6912> 菊水ＨＤ [東証Ｓ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6954> ファナック [東証Ｐ]
<6960> フクダ電 [東証Ｓ]
<6961> エンプラス [東証Ｐ]
<6981> 村田製 [東証Ｐ]
<7735> スクリン [東証Ｐ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 5銘柄
<6455> モリタＨＤ [東証Ｐ]
<7235> 東ラヂ [東証Ｓ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
<7409> エアロエッジ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 5銘柄
<7729> 東京精 [東証Ｐ]
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
<7781> 平山 [東証Ｓ]
● その他製品――――――――― 6銘柄
<7819> 粧美堂 [東証Ｓ]
<7826> フルヤ金属 [東証Ｐ]
<7911> ＴＯＰＰＡＮ [東証Ｐ]
<7912> 大日印 [東証Ｐ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
<7994> オカムラ [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 2銘柄
<9543> 静ガス [東証Ｐ]
<9551> メタウォータ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 3銘柄
<9034> 南総通運 [東証Ｓ]
<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]
<9068> 丸全運 [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 4銘柄
<9301> 三菱倉 [東証Ｐ]
<9303> 住友倉 [東証Ｐ]
<9364> 上組 [東証Ｐ]
<9368> キムラユニテ [東証Ｓ]
● 情報・通信業―――――――― 4銘柄
<3723> ファルコム [東証Ｇ]
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4320> ＣＥＨＤ [東証Ｓ]
<8157> 都築電 [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 40銘柄
<2692> 伊藤忠食 [東証Ｐ]
<2751> テンポスＨＤ [東証Ｓ]
<2768> 双日 [東証Ｐ]
<3036> アルコニクス [東証Ｐ]
<3168> ＭＥＲＦ [東証Ｓ]
<3321> ミタチ産業 [東証Ｓ]
<3393> スタティアＨ [東証Ｐ]
<7131> のむら産業 [東証Ｓ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7459> メディパル [東証Ｐ]
<7460> ヤギ [東証Ｓ]
<7466> ＳＰＫ [東証Ｐ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7504> 高速 [東証Ｐ]
<7510> たけびし [東証Ｐ]
<7608> ＳＫジャパン [東証Ｓ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<8001> 伊藤忠 [東証Ｐ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8031> 三井物 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8052> 椿本興 [東証Ｐ]
<8058> 三菱商 [東証Ｐ]
<8061> 西華産 [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
<8066> 三谷商 [東証Ｓ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
<8097> 三愛オブリ [東証Ｐ]
<8098> 稲畑産 [東証Ｐ]
<8117> 中央自 [東証Ｓ]
<8137> サンワテク [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9824> 泉州電 [東証Ｐ]
<9837> モリト [東証Ｐ]
<9882> イエロハット [東証Ｐ]
<9913> 日邦産業 [東証Ｓ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
<9960> 東テク [東証Ｐ]
<9996> サトー商会 [東証Ｓ]
● 小売業――――――――――― 12銘柄
<2702> マクドナルド [東証Ｓ]
<2705> 大戸屋ＨＤ [東証Ｓ]
<2734> サーラ [東証Ｐ]
<3186> ネクステージ [東証Ｐ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<7520> エコス [東証Ｐ]
<7581> サイゼリヤ [東証Ｐ]
<8174> 日ガス [東証Ｐ]
<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]
<9279> ギフトＨＤ [東証Ｐ]
<9823> マミーマート [東証Ｓ]
<9948> アークス [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 5銘柄
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
● 証券商品先物―――――――― 1銘柄
<8747> 豊トラスティ [東証Ｓ]
● 保険業――――――――――― 3銘柄
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
<8725> ＭＳ＆ＡＤ [東証Ｐ]
<8750> 第一生命ＨＤ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 1銘柄
<8566> リコーリース [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 13銘柄
<2975> スターマイカ [東証Ｐ]
<3231> 野村不ＨＤ [東証Ｐ]
<3277> サンセイラン [東証Ｓ]
<3299> ムゲンＥ [東証Ｓ]
<3482> ロードスター [東証Ｐ]
<3484> イノベＨＤ [東証Ｐ]
<3489> フェイスＮＷ [東証Ｓ]
<8802> 菱地所 [東証Ｐ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
<8850> スターツ [東証Ｐ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
<8928> 穴吹興産 [東証Ｓ]
<8935> ＦＪネクＨＤ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 11銘柄
<2153> Ｅ・ＪＨＤ [東証Ｐ]
<2469> ヒビノ [東証Ｓ]
<2749> ＪＰＨＤ [東証Ｐ]
<4658> 日本空調 [東証Ｐ]
<4732> ＵＳＳ [東証Ｐ]
<5071> ヴィス [東証Ｓ]
<5869> 早稲田学習研 [東証Ｓ]
<6085> アーキテクツ [東証Ｇ]
<6086> シンメンテ [東証Ｇ]
<9622> スペース [東証Ｐ]
<9782> ＤＭＳ [東証Ｓ]
株探ニュース