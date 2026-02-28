中井亜美の“美しい涙”に止まぬ反響　“もう一つの涙”にネット注目「熱い涙も好きだよ」

五輪で結果を残した中井への注目度が高まり続けている(C)Getty Images

対照的な姿が話題だ。

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得し、大きな注目を集めている中井亜美。日本時間2月26日には、出演した『日本テレビ』系「DayDay.」で大好きなガールズグループ「NiziU」のミイヒさんから手紙を受け取り、嬉し涙を流す様子が反響を集めている。

「こんな綺麗な涙久しぶに見たわ」「推しから直々にメッセージなんて、中井選手も夢みたいな気持ちでしょうね」といった声が寄せられる中、少し複雑な反応を示したのは、プロフィギュアスケーターの織田信成さんだ。27日に自身のXを更新し、「なんか中井亜美ちゃんの美しい涙がタイムラインに流れて来て、ほんまに何か分からんけど今めっちゃくちゃ反省してます」と投稿。大会期間中は日本勢の活躍に大号泣する場面が何度かあった。

この呟きには、ファンから書き込みが続々。「ええんやで…信成殿のグチャ泣き鼻水顔も愛くるしい」「信成さんも、いつも美しい涙を流してますから大丈夫ですよ！安心して！」「いや、織田さんの熱い涙も好きだよ」「いやいや、織田さんの涙だって…」などと、様々なコメントが相次いでいる。