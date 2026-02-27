「神誤爆ありがとう」櫻坂46写真集アカ、スタッフが誤爆し謝罪。擁護の一方「内容がキモすぎる」の声も
櫻坂46・松田里奈さんの1st写真集『まつりの時間』の公式X（旧Twitter）は2月27日、投稿を更新。スタッフが“関係のない写真”をアップしてしまったことを謝罪しました。
【松田里奈の写真集公式Xスタッフが誤爆】
コメントでは「むしろ、どのような経緯でその写真がアップされてしまったのか、少し気になりました」「誰にでもミスはあると思いますし、迅速に削除・対応されたことはとても誠実だと感じました」「ネプリーグ以来レベルの神誤爆ありがとうございました（運営さんお疲れ様です）」と、擁護の声が多く寄せられました。一方で「ただの誤爆ならまだしも内容がキモすぎる」「シンプルに気持ち悪すぎる」といった声も。
(文:多町野 望)
「とても誠実だと感じました」同アカウントは「本日の投稿の際、誤って関係のない写真をアップしてしまいました。謹んでお詫び申し上げます」と謝罪。「すでに投稿は削除しております」とのことで、「今後このようなことがないよう、細心の注意を払い運用いたします」とつづりました。
さまざまなオフショットを公開普段は、松田さんのさまざまなオフショットを公開している同アカウント。かわいらしい笑顔が魅力的です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
