HYDE¡¢CD¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤ò5·î¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡Ü¼ýÏ¿Á´10¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¸ø³«
HYDE¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤ò3·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±ºîÉÊ¤¬5·î13Æü¤ËCD¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÈÀÅ¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNOSTALGIC¡×¡¢¡ÖFINAL PIECE¡×¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ³¤á¤¿Cö shu Nie feat. HYDE¡ÖMAISIE¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¡¢TOMORROW X TOGETHER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶Ê¡ÖSSS¡×¤ÎHYDE²Î¾§¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Á´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÁ´¼ýÏ¿¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×¤È½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î±ÇÁüÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢CD¼ýÏ¿³Ú¶ÊÁ´10¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿LP¥µ¥¤¥º¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤ä¥°¥Ã¥º¤¬BOX¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤ÇÁá¤á¤ÎÍ½Ìó¤ò¡£
¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä¤Ï3·î¤è¤ê¹áÀî¤Ë¤ÆºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£3·î31Æü¤ª¤è¤Ó4·î1Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¸ø±é¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢5·î25Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¸ø±é¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¥í¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¸ø±é¤¹¤ë¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://hyde.lnk.to/jekyllPR
2026Ç¯5·î13Æü(¿å)CD¥ê¥ê¡¼¥¹
CD¹ØÆþ¡§https://hyde.lnk.to/jekyll_cdPR
¡ÚUNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray¡ÜM¡çCARD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ü¥°¥Ã¥º)¡Û
PDCV-1251 / 14,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê / LP¥µ¥¤¥ºÆÃÊÌBOX
¢þCD¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢þBlu-ray / M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¼ýÏ¿±ÇÁü
¡¦CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê Á´10¶Ê¤ÎMusic Video
¡¦Special Movie
¢¨M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ½é²ó¥¢¥¯¥»¥¹´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î12Æü¡Á2028Ç¯5·î12Æü
¢¨Blu-ray¤ÈM¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢þ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡§LP¥µ¥¤¥º
¢þ¥°¥Ã¥º¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë4Ëç¥»¥Ã¥È
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray¡ÜM¡çCARD)¡Û
UICV-9345 / 6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢þCD¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢þBlu-ray / M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¼ýÏ¿±ÇÁü
¡¦CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê Á´10¶Ê¤ÎMusic Video
¡¦Special Movie
¢¨M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ½é²ó¥¢¥¯¥»¥¹´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î12Æü¡Á2028Ç¯5·î12Æü
¢¨Blu-ray¤ÈM¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡Û
UICV-1120 / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢þCD¡§12Ñ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¢§¼ýÏ¿³Ú¶Ê ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
01.DIE HAPPILY
02.SSS -HYDE Ver.-
03.MAISIE -HYDE Ver.-
04.FINAL PIECE
05.SO DREAMY
06.THE ABYSS
07.TATTOO
08.NOSTALGIC
09.SMILING
10.FADING OUT
¡üÁ´·ÁÂÖ½é²ó¥×¥ì¥¹ÉõÆþÆÃÅµ
¥·¥ó¥°¥ë¡õ¥¢¥ë¥Ð¥àÏ¢Æ°±þÊçÃêÁª¡íMONSTERS CHANCE¡É±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¡¡¡
¢¨¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÏ¢Æ°±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½¡£
¡üCD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦VAMPROSE STORE¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦HMV¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(HMV¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(UM¥¹¥È¥¢¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¢£¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä
1·î17Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ (·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼) Âç¥Û¡¼¥ë
1·î18Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë
1·î20Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
1·î21Æü(¿å)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
1·î23Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
1·î25Æü(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
1·î29Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼(ÍÌÀ)
3·î01Æü(Æü)¡¡¹áÀî¡¦¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë (¹áÀî¸©¸©⺠¥Û¡¼¥ë)
3·î13Æü(¶â)¡¡¹Åç¡¦¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
3·î14Æü(ÅÚ)¡¡»³¸ý¡¦»³¸ýKDDI°Ý¿·¥Û¡¼¥ë
3·î21Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
3·î22Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
3·î24Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
3·î31Æü(²Ð)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
4·î01Æü(¿å)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
◾️¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien¡ä
5·î25Æü(·î)¡¡Wiener Konzerthaus , Großer Saal
¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.hyde.com/pages/jekyll2026
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¡ØHYDE CHANNEL¡ÙÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
